Edith Hermida reveló el calvario que vive hace un año y preocupó a todos

La panelista de Bendita relató en Infama la angustiante situación que vive desde hace tiempo con un hombre.

Edith Hermida está viviendo un terrible momento. Según reveló la locutora, desde hace un tiempo, un hombre le escribe todo el tiempo a través de sus redes sociales y, además, la ha ido a buscar al teatro, por lo que se encuentra muy asustada.

Gonzalo Sorbo en Infama contó cómo fue el momento en el que vio al hombre: "La fuimos a ver a un show, cuando salimos del lugar, me abraza y nos pide, por favor, que nos quedemos con ella porque había una persona que la sigue cada vez que sale de una presentación".

Edith Hermida Foto: Instagram La panelista de "Bendita" vive un terrible momento. Instagram Asimismo, el panelista añadió: "No hizo la denuncia porque tiene entre vergüenza y miedo".

"En su perfil de Instagram, en las fotos que publica hace una división entre la cara de él y de Edith, como diciendo que son pareja, como que están juntos", detalló Sorbo sobre la cuenta de Instagram del hombre.

Esto fue lo que contó Edith Hermida en Infama Edith Hermida Reveló Que Un Hombre La Acosa Desde Hace Un Año En el programa que conduce Marcela Tauro pudieron hablar con Hermida y ella relató: "Hace un año que viene a mi casa y se queda ahí cerca. Está por la esquina, o a veces está enfrente. Al principio me asustó, pero después me acostumbré, ya todos mis vecinos saben".