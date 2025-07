¿De qué lado está? Edith Hermida opinó sin filtro sobre los dichos de Fernanda Iglesias contra Yanina Latorre

" Yo creo que para Yanina el tema de los cuernos no es un tema para su familia, entonces me parece como vintage esa discusión ", comenzó diciendo la panelista de "Bendita" en comunicación con "Infama".

Luego, agregó: "Me parece que a ella le afecta más (a Fernanda Iglesias ) el tema de los cuernos que a la otra". También subrayó que "yo trabajé con Fernanda Iglesias, es una gran periodista, pero me parece que el tema del cuerno es una discusión que es vintage".

Respecto a los supuestos maltratos de Iglesias cuando trabajaba en El Nueve, comentó: "Se que no se manejaba bien con la parte de maquillaje y peluquería, pero yo no tuve ningún problema". En otra parte de la charla, sostuvo que "a mí no me maltrató", dejando en claro que no pasó nada negativo cuando trabajaron juntas en el canal.