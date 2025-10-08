El pase del año: Beto Casella abandonaría El Nueve para desembarcar en un famoso canal pero sin Edith Hermida

Tras las tensiones del conductor con la señal, un periodista confirmó a qué emisora se pasará el presentador y qué sucederá con su histórica panelista.

La televisión argentina se sacudió con una de las noticias del año en el mundo del espectáculo: el inminente pase de Beto Casella y su equipo a una nueva señal, considerado uno de los movimientos más significativos de la temporada, se está definiendo con los últimos detalles en estas horas y dejaría un gran vacío en la pantalla de El Nueve. El destino, según se rumorea con fuerza, sería canal América, donde el conductor debutaría a comienzos de 2026 en un horario estelar tras la finalización de un conocido programa de espectáculos.

El bombazo fue lanzado por el reconocido periodista Ángel De Brito este miércoles 8 de octubre, quien en sus redes sociales dio por casi cerrado el acuerdo. Sin embargo, en medio del entusiasmo por el cambio de aire, surgió una incertidumbre que mantiene en vilo a los seguidores: el futuro de una de las figuras más emblemáticas del ciclo. De Brito detalló la situación al afirmar: "El pase de Beto Casella y todo su equipo (para AMÉRICA), es prácticamente un hecho. La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en el 9 conduciendo el nuevo Bendita. Beto debutaría en febrero, después de #LAM".

El posteo que hizo Ángel De Brito sobre el destino televisivo de Beto Casella Captura de pantalla (364) El conductor de LAM dio por confirmado el pase de Beto Casella a América TV. Foto: X @AngeldebritoOk La incertidumbre respecto a Edith Hermida: ¿cambio de canal o conductora de Bendita? Recientemente, la gerencia de programación del canal afectado salió a poner paños fríos a la situación que ya venía gestándose desde ha un tiempo. Juan Etchegoyen, en su programa de de Radio Mitre, reveló que contactó a Diego Toni, quien maneja la información crucial sobre las figuras de la señal. Toni envió un mensaje a Mitre Live donde buscó desmentir la versión que circula masivamente. El ejecutivo enfatizó: “Fueron días fuertes, hasta el momento es una situación mediática, solo se desarrolla en los medios. El canal no tiene ninguna comunicación fehaciente que el staff deje el programa junto con Beto”.

Edith Hermida recordó cuando estuvo a punto de convertirse en prostituta La increíble anécdota tiene como protagonista también a una amiga Foto: @edithhermida Edith Hermida podría quedarse en El Nueve conduciendo un nuevo Bendita. Foto: @edithhermida La versión del posible pase en bloque generó especulaciones, incluyendo rumores sobre supuestas deudas que podrían motivar la partida del equipo completo. No obstante, Toni también se encargó de negar categóricamente esta posibilidad. El gerente de El Nueve fue contundente al asegurar la estabilidad económica de la relación laboral con sus figuras, afirmando: “El canal está al día con todas sus obligaciones contractuales con todos”.