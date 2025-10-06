En las últimas horas dieron a conocer una fuerte información sobre el futuro de la figura de El Nueve.

Beto Casella y los directivos de El Nueve no están teniendo una buena relación. Esto quedó en evidencia el día en que tanto él como todos los panelistas decidieron faltar a Bendita y el programa solo tuvo enlatados con recortes de diferentes programas pero sin conducción.

En Puro Show (El Trece) hablaron sobre el futuro del conductor, Pampito sostuvo que "yo creo que está muy cerca de irse. Me parece que está más con un pie afuera que con un pie adentro". Además, subrayó que habría tenido reuniones importantes con Mandarina, productora de televisión, para armar un nuevo proyecto.

Según lo expresado por el periodista de El Trece, Beto se iría a América TV, lo que causaría un enorme cimbronazo en el mundo de la televisión y podrían realizar un tándem con LAM, de Ángel de Brito. También dejaron en claro que la marca Bendita es propiedad de El Nueve y es por ese motivo que tendrían que realizar un programa desde cero.

Video: afirman que Beto Casella tiene un pie afuera de Bendita y ya suenan nombres para el reemplazo Afirman que Beto Casella se iría de Bendita y el nombre del reemplazo causó asombro: quién es

Matías Vázquez, compañero de Pampito, sumó una fuerte información que tiene que ver con el supuesto reemplazo que sonó en las últimas horas: "A mí me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro Bendita sin Beto, Tamara Pettinato. Tiene mucha llegada con los directivos del canal y podría conseguir muchos auspicios, es un tema de guita".