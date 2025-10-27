Un grupo de motoqueros "stunt" causaron alboroto en el Parque San Martín

Un gran número de motociclistas se presentaron en el Parque San Martín y circularon haciendo un gran ruido con sus escapes y maniobras temerarias.

El Parque San Martín recibió en la noche de este domingo a un gran grupo de motoqueros " Stunt" que conmocionaron a las personas que disfrutaban es este espacio en la noche del domingo. Los motociclistas circularon por las calles del parque haciendo un gran ruido y llamando la atención de todos los presentes.

Motos Y Autos En Los Caballitos Del Parque Varios videos comenzaron a compartirse por redes sociales y grupos de mensajería mostrando el temerario accionar de estos jóvenes motoqueros por el parque mendocino.

parque san martín autos motos ruido control policial policía-11 Rodrigo D'Angelo / MDZ Ante la gran cantidad de jóvenes, y sus acciones temerarias, personal policial se desplegó por la zona para controlar la situación.

parque san martín autos motos ruido control policial policía-5 Rodrigo D'Angelo / MDZ Qué son los "Stunt" Los motoqueros stunt son motociclistas que realizan piruetas riesgosas con sus motocicletas, como caballitos, derrapes y frenados bruscos. Últimamente, este grupo comenzó a ganar adeptos entre grupos de personas jóvenes.