Un grupo de motoqueros "stunt" causaron alboroto en el Parque San Martín
Un gran número de motociclistas se presentaron en el Parque San Martín y circularon haciendo un gran ruido con sus escapes y maniobras temerarias.
El Parque San Martín recibió en la noche de este domingo a un gran grupo de motoqueros " Stunt" que conmocionaron a las personas que disfrutaban es este espacio en la noche del domingo. Los motociclistas circularon por las calles del parque haciendo un gran ruido y llamando la atención de todos los presentes.
Varios videos comenzaron a compartirse por redes sociales y grupos de mensajería mostrando el temerario accionar de estos jóvenes motoqueros por el parque mendocino.
Te Podría Interesar
Ante la gran cantidad de jóvenes, y sus acciones temerarias, personal policial se desplegó por la zona para controlar la situación.
Qué son los "Stunt"
Los motoqueros stunt son motociclistas que realizan piruetas riesgosas con sus motocicletas, como caballitos, derrapes y frenados bruscos. Últimamente, este grupo comenzó a ganar adeptos entre grupos de personas jóvenes.
Muchos de estos organizan encuentros espontáneos para mostrar sus habilidades, lo que a veces ha causado controversia debido a la peligrosidad en la vía pública, como es el caso en el Parque San Martín.