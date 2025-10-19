Se filtró el video del momento en que se desplomó un herido por el tiroteo de los Hells Angels

Luego del enfrentamiento de los dos grupos de motoqueros en La Plata, que dejó tres heridos, se difundió el video de un herido pidiendo ayuda.

Este sábado se desató una brutal pelea entre miembros de Hells Angels y otra agrupación de motoqueros.

Este sábado se produjo un fuerte enfrentamiento entre dos grupos de motoqueros, los Hells Angels y los Tehuelches, que dejó tres heridos en La Plata. Ahora, este domingo, se conoció un video de uno de los heridos ingresando a una estación de servicio pidiendo ayuda hasta desvanecerse.

El hombre, que llevaba puesta una remera con varios símbolos motoqueros, ingresó normalmente a la estación de servicio y se acerca al mostrador. Segundos después, comenzó a tambalear hasta que finalmente cayó desvanecido en el piso, producto de la herida de bala que tenía en la espalda.

Allí, los empleados del local lo ayudan rápidamente, mientras una persona que estaba sentada en una mesa se acerca y llaman a una ambulancia para que asistiera a uno de los heridos de este enfrentamiento, que más tarde fue trasladado a un hospital.

El video de uno de los heridos por el tiroteo entre los Hells Angels y los Tehuelches Pelea Hells Angels El momento que uno de los heridos se desvaneció en la estación de servicio. Las declaraciones de uno de los empleados de la estación de servicio Este domingo, en declaraciones a TN, uno de los empleados relató cómo fue el momento en que el herido se desvaneció. “No entendía nada yo, estaba trabajando y cuando me di vuelta este muchacho me pidió ayuda”. Además, contó que notó la herida en la espalda y que esta persona “entró directamente a pedir ayuda, los clientes vinieron a ayudarlo”.

“No entendía bien lo que quería porque no hablaba bien. Cuando se desplomó, llamé a mi compañera porque no sabía bien qué hacer, entonces llamamos a la policía y posteriormente a la ambulancia”, subrayó.