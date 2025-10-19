Quiénes son los Tehuelches MC, los motoqueros que se enfrentaron a tiros con los Hells Angels

El altercado comenzó a eso de las 13:40, cuando un grupo de los Tehuelches descendió de una combi y dos autos para emboscar con golpes a una caravana de motos de los Hells Angels. El enfrentamiento pasó rápidamente de golpes y patadas a un tiroteo , cuando uno de los miembros de los Hells Angels desenfundó un arma y comenzó a disparar.

Tras el tiroteo, ambas bandas huyeron rápidamente del lugar para evitar ser detenidos por la policía, que acudió ante el llamado de emergencia de los vecinos.

Tehuelches MC es una banda de motoqueros de origen argentino, fundada en 1998 en Chivilcoy , con presencia en Argentina, México y Paraguay. Se jactan de ser la contraposición nacionalista argentina a los Hells Angels (que representan el nacionalismo estadounidense). Sus miembros se definen como fanáticos de las motos y viajeros.

El grupo fue conformado inicialmente por exmiembros de distintas fuerzas de seguridad y simpatizantes de la cultura neonazi . En la actualidad, además de asistir a motoencuentros, realizan viajes por el país y organizan eventos, destacando también actividades de ayuda social.

Los Tehuelches MC también tienen una rama en Chile.

Antecedentes de violencia: el caso de "Dani La Muerte"

Este no es el primer tiroteo entre ambas bandas en el país. El antecedente más sonado ocurrió en 2016 en Luján, en un enfrentamiento que involucró más de 150 disparos cruzados.

En ese episodio resultó herido Daniel Díaz León, "Dani La Muerte" (exguardaespaldas de Ricardo Fort), quien recibió siete disparos pero sobrevivió gracias a que llevaba un chaleco antibalas.

En aquel incidente participó Leonardo Miguel Gatto, líder de Tehuelches MC y ex agente de la Policía Bonaerense, quien había declarado públicamente ser nazi. En su vehículo se encontraron varias armas de fuego. El enfrentamiento dejó cuatro heridos y unos catorce detenidos.