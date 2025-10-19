Una pareja quedó detenida tras robar una casa en plena zona de campings y barrios privados de Las Heras

La dueña de la casa dijo haber visto a la pareja correr con valijas llenas de sus pertenencias, luego de ser alertada por la alarma.

Una pareja terminó detenida luego de robar una casa en una reconocida zona del departamento de Las Heras. Los sospechosos fueron vistos huyendo con valijas llenas de elementos robados, según denunció la dueña de la vivienda.

El robo se registró a las 13.30 de este sábado, en donde dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 29 años, entraron a una vivienda sobre la Avenida Champagnat con el objetivo de robarse lo que pudieran.

La dueña del inmueble, ubicado entre el Camping Suizo y el Camping ATSA, dio aviso a la línea de emergencias 911 tras ser alertada por la alarma de seguridad y seguidamente ver a los malvivientes huir, con varios elementos de su hogar, por el fondo del terreno.

Cómo capturaron a la pareja Los sospechosos se movilizaron hacia la zona de uno de los barrios privados cercanos, por lo que efectivos de la Comisaría 43°, en colaboración con uniformados de Ciudad de Mendoza, lograron interceptar a la pareja con los elementos robados en mano.

El botín sustraído contó con ropa, calzado, guantes de boxeo, un televisor de 40 pulgadas y un auto de juguete a control remoto, entre otras pertenencias.