Una pareja con un amplio prontuario delictivo fue detenida tras un asaltó en Guaymallén

La pareja fue detenida en la noche de este lunes. Entre sus pertenencias tenía una navaja y una manopla.

Una pareja de delincuentes fue detenida durante la noche de este lunes por un asalto en la vía pública en Guaymallén. Tras la detención, los efectivos policiales constataron que los sujetos contaban con serios antecedentes policiales y llevaban consigo un arma blanca utilizada en el robo del celular de un joven de 18 años.

Cerca de las 21.30, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades de un asalto entre las calles Aristóbulo del Valle y Barcala, dentro de los límites del departamento de Guaymallén. La persona que hizo el aviso siguió a pie a los malvivientes luego de que perpetraran el robo e informó sobre sus características físicas y hacia donde se dirigían.

Con esta información, los efectivos de la Comisaría 31° dieron con los señalados tras un breve patrullaje por la zona, y los detuvieron.

Los antecedentes de la pareja Al identificarlos, el personal policial notificó que se trataban de un hombre de 37 años y una mujer de 36 años, ambos con antecedentes en sus expedientes.

Quien tiene el expediente más amplio es el hombre, el que fue acusado por delitos como robo agravado, abuso sexual y amenazas, entre otros. Por su parte, la mujer detenida fue señalada por un hurto simple en grado de tentativa y se conoció que tiene una citación pendiente de comparendo instruida por la Unidad Fiscal Correccional – Fiscalía de Instrucción N° 33.