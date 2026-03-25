Liberaron a los imputados por darle cocaína a Liam Payne antes de morir

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la excarcelación de Brian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, los dos imputados por presuntamente haberle suministrado cocaína al cantante británico exintegrante del grupo One Direction, Liam Payne antes de su muerte.

Ambos se encontraban bajo arresto domiciliario y recuperaron la libertad tras una audiencia encabezada por la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15. La decisión se da en el marco de una causa que aún sigue en curso y que ya fue elevada a juicio.

El abogado defensor de Paiz, Fernando Facente, confirmó que sus asistidos “estaban detenidos con domiciliaria y continúan a la espera del juicio”, mientras que destacó la conformidad con la resolución judicial.

El expediente tuvo un giro clave el pasado 11 de marzo, cuando el Tribunal Superior de Justicia porteño resolvió que la investigación continúe en el ámbito de la Ciudad, tras un conflicto de competencia con la Justicia Nacional.

La causa quedó encuadrada bajo la figura de “entrega o facilitación de estupefacientes”, en relación al episodio ocurrido el 16 de octubre de 2024 en el Hotel CasaSur del barrio de Palermo.

Según la investigación judicial, el exintegrante de One Direction falleció tras caer desde el balcón de su habitación. Las pericias determinaron que el artista se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El informe toxicológico reveló un alto nivel de alcohol en sangre, además de la presencia de medicación antidepresiva. En la escena también se hallaron restos de drogas y signos de desorden, lo que reforzó la hipótesis de un episodio de descontrol.

La causa sigue avanzando mientras se aguarda la instancia de juicio que definirá la responsabilidad de los imputados en el caso.