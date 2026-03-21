La película romántica de Netflix perfecta para ver en pareja este sábado

Disponible en Netflix, Corazones malheridos es una película romántica sobre un matrimonio por conveniencia que cambia con el tiempo.

Corazones malheridos es una película romántica que se destaca dentro del catálogo de Netflix. Estrenada en 2022, combina drama, romance y música en una historia que busca mostrar cómo dos personas muy diferentes pueden cambiar a partir de una relación inesperada.

La película fue dirigida por Elizabeth Allen Rosenbaum y está basada en la novela homónima de Tess Wakefield. La historia sigue a Cassie Salazar, una joven aspirante a cantante que trabaja como camarera mientras intenta desarrollar su carrera musical. Con problemas económicos y de salud, la protagonista atraviesa un momento difícil en su vida. En paralelo aparece Luke Morrow, un marine con un pasado complicado que está a punto de ser enviado a una misión militar.

Todo gira en torno a un acuerdo inesperado entre ambos. Cassie y Luke deciden casarse por conveniencia para poder acceder a los beneficios económicos del servicio militar. Aunque el matrimonio es inicialmente falso, una serie de acontecimientos y una tragedia cambian la relación y hacen que sus sentimientos comiencen a transformarse en algo real.

Netflix Corazones malheridos Foto: Netflix Netflix. Corazones malheridos Netflix El reparto está encabezado por Sofia Carson en el papel de Cassie y Nicholas Galitzine como Luke. También participan Chosen Jacobs, Kat Cunning, Linden Ashby, Anthony Ippolito, John Harlan Kim, Sarah Rich y Loren Escandon. La interpretación de Carson incluye además varias canciones dentro de la banda sonora, lo que aporta un componente musical a la trama.

La película tiene una duración aproximada de 122 minutos (alrededor de dos horas). Fue producida en Estados Unidos y, desde su lanzamiento, la cinta generó una fuerte repercusión entre los usuarios del servicio de streaming.