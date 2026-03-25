La denuncia de una madre por los supuestos abusos de un profesor en Lanús

El relato de una madre se viralizó en redes sociales al denunciar un presunto caso de abuso sexual sufrido por su hija a manos de su profesor de música De acuerdo con lo expuesto por la denunciante, no se ha logrado presentar una denuncia formal hasta el momento , debido a que las autoridades rechazaron sus intentos de judicializar el caso.

En su denuncia pública, la madre indicó que los sucesos habrían tenido lugar un día jueves en el aula. El docente a cargo habría apartado a los compañeros de su hija para rodearla y preguntarle de forma insistente si quería que él le "enseñara a tocar la flauta".

La embestida del profesor habría provocado un ataque de pánico en la menor de edad, lo que alertó a sus compañeros de clase, todos de entre 12 y 13 años, quienes debieron intervenir físicamente para proteger a la niña ante la supuesta insistencia del docente, indicó la denunciante.

Asimismo, la madre afirma que, tras este episodio, otra alumna habría sido víctima de hostigamiento por parte del mismo profesor durante la misma jornada escolar.

Gran parte de la denuncia de la mujer se centró en criticar duramente el rol de las autoridades del colegio, asegurando que los padres no fueron notificados de lo ocurrido y que se enteraron a través de los propios alumnos al finalizar el horario escolar.

Según siguió su testimonio, su hija fue encontrada en un pasillo sufriendo las consecuencias del ataque de pánico, bajo el cuidado de otros estudiantes, sin recibir asistencia inmediata por parte de los adultos responsables de la institución.

Además, relató las dificultades que enfrentó para que se labrara un acta en el establecimiento que reflejara fielmente lo sucedido, señalando que incluso fue necesaria la presencia de un patrullero para garantizar que el documento escolar fuera redactado adecuadamente.

Denuncias contra la Justicia y las autoridades

Un punto central del reclamo es la presunta imposibilidad de avanzar en la justicia. La madre afirmó haber recorrido varias comisarías, pero que las autoridades se negaron a tomarle la denuncia penal.

El argumento que aseguró haber recibido fue que las expresiones del docente se enmarcaban en la materia que dicta.

A raíz de esta situación, la mujer aseguró que, tras hacer público su caso, han surgido más de una decena de testimonios de otras familias que describen situaciones similares con el mismo docente que se remontarían a años anteriores. Sin embargo, todavía no se conocen denuncias en su contra.

Marcha en reclamo

Ante la situación denunciada, la madre, junto a otro grupo de personas, convocó una marcha para pedir justicia en frente del establecimiento académico denunciado.

image

En el lugar se presentó una gran cantidad de gente con carteles reclamando por el caso. También estuvieron presentes efectivos de la Policía Bonaerense.