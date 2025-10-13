Presenta:

Una pareja fue rescatada tras extraviarse en el valle de Las Leñas

La pareja fue rescatada este lunes por Gendarmería Nacional y la Patrulla de Rescate al haberse perdido en el sector Pampa de Las Leñas.

Operativo de Gendarmería Nacional. Foto: Gendarmería Nacional

Una pareja fue rescatada en la madrugada de este lunes tras haberse perdido en la zona de Las Leñas mientras hacían senderismo. El rescate fue efectuado a raíz de un operativo conjunto entre personal de Patrulla de Rescate y la Gendarmería Nacional.

Las dos personas extraviadas, un hombre de 46 años y una mujer de 45, se perdieron mientras recorrían a pie la zona de la cascada del arroyo Agua Salada, al rededor de las 23.30 del domingo. Según la reconstrucción del hecho, se habrían desorientado y quedaron atrapados en un barranco de la zona.

El rescate

Ante esta situación, se dio inicio al protocolo de búsqueda y rescate para dar con los extraviados lo antes posible.

Finalmente, pasadas las 4 del lunes ambos sujetos fueron ubicados y se aplicó su rescate. Luego, personal médico en Punta de Vacas constató que estaban con buen estado de salud.

