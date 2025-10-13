Una pareja fue rescatada tras extraviarse en el valle de Las Leñas

La pareja fue rescatada este lunes por Gendarmería Nacional y la Patrulla de Rescate al haberse perdido en el sector Pampa de Las Leñas.

Una pareja fue rescatada en la madrugada de este lunes tras haberse perdido en la zona de Las Leñas mientras hacían senderismo. El rescate fue efectuado a raíz de un operativo conjunto entre personal de Patrulla de Rescate y la Gendarmería Nacional.

Las dos personas extraviadas, un hombre de 46 años y una mujer de 45, se perdieron mientras recorrían a pie la zona de la cascada del arroyo Agua Salada, al rededor de las 23.30 del domingo. Según la reconstrucción del hecho, se habrían desorientado y quedaron atrapados en un barranco de la zona.

El rescate Ante esta situación, se dio inicio al protocolo de búsqueda y rescate para dar con los extraviados lo antes posible.