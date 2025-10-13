Juzgan al abogado que atropelló y mató a un guardia de la estancia San Isidro: los detalles del caso

El juicio por el accidente fatal de Juan Sunagua , el guardia de seguridad que murió atropellado por una camioneta en 2021 mientras trabajaba en la estancia San Isidro , tendrá su inicio el próximo lunes. Ese día, el abogado Mauricio Le Donne se sentará en el banquillo de los acusados y enfrentará el debate, al que llegó en libertad.

De acuerdo con fuentes judiciales, el letrado imputado por el delito de homicidio culposo se presentará el citado día a las 9, en la primera audiencia que se desarrollará en la Sala 13D del Polo Judicial Penal . En tanto, el proceso estará a cargo del juez Diego Lusverti , del Tribunal Penal Colegiado N°1 .

La investigación, que lidera el fiscal de Tránsito Fernando Giunta , señala que Le Donne fue el responsable de la muerte de Sunagua. No obstante, la teoría del caso de la defensa sostiene que el impacto de la camioneta conducida por el letrado no le provocó lesiones fatales y falleció por otros motivos

El siniestro quedó registrado en por las cámaras de seguridad del complejo donde trabajaba la víctima, por lo que se trata de uno de los pilares de la investigación.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) cuenta con una veintena de testigos que se presentarán durante el debate, así como también un informe de la empresa a cargo de la seguridad de la estancia San Isidro.

Entre los testimonios que se presentarán durante el juicio, se encuentran varias personas que asistieron al imputado tras el choque y que lo llevaron a su casa. A eso se sumará la declaración de un compañero del fallecido, quien también sufrió lesiones por la colisión de la camioneta de Le Donne contra la garita de seguridad del complejo.

Con esas y otras pruebas los detectives del caso esperan una sentencia condenatoria contra Le Donne por la calificación de homicidio culposo, que prevé penas de 2 a 5 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación para conducir.

La versión de la defensa

Por otro lado, desde la defensa afirman que el siniestro vial no fue el causante de la muerte de Sunagua, sino que el vigilador privado falleció producto de un paro cardiorrespiratorio sufrido horas después en el Hospital Central, por lo que el choque solo le habría causado algunas heridas, por lo que, entiende, corresponde una condena por el delito de lesiones culposas.

De los informes del mencionado nosocomio surgió que la víctima fue diagnosticada con politraumatismos y traumatismo de tórax.

Quién es Mauricio Le Donne

Le Donne es abogado y forma parte de un estudio jurídico notarial que lleva su apellido. Además de desempeñarse en el sector privado, supo tener una importante actividad de militancia dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza. Probablemente, pasión política heredada de su padre, el exsenador provincial por el radicalismo Carlos Le Donne.

Mauricio Le Donne junto a su padre Carlos Le Donne, la exvicegobernadora Laura Montero y el exsenador Ernesto Sanz.

Le Donne estudio Abogacía en la Universidad de Mendoza y también se recibió de magister en Derecho de Empresas en la Universidad Austral de Buenos Aires.

El accidente en San Isidro

Fue pasadas las 5 del domingo 14 de marzo del 2021, cuando Le Donne salía de una fiesta en la estancia San Isidro, ubicada en detrás del barrio Dalvian, a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok. En ese momento, mientras circulaba a gran velocidad, embistió la garita donde trabajaba la víctima, un guardia de seguridad privada de 39 años.

La víctima fue trasladada al Hospital Central, donde, pese al esfuerzo de los médicos falleció alrededor de las 9 de ese mismo día.

Por este hecho, el abogado quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga, aunque finalmente se descartó esa circunstancia agravatoria.

Al día siguiente del accidente, el sujeto se entregó a la policía por su cuenta. Sin embargo, solo pasó 5 días detenido, ya que el 23 de marzo de ese año, Le Donne quedó en libertad luego de pagar una fianza de 400.000 pesos, luego de que se definiera que no había riesgo de fuga.