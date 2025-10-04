El conocido abogado de Provincias Unidas que quiere llegar a la Legislatura

Entra firme, seguro, pero también empático. Es abogado y profesor universitario. Es del PRO, que forma parte de Provincias Unidas, pero antes trabajó para un gobierno peronista. Es el primer candidato a senador provincial por el primer distrito electoral y le estusiasma la idea de entrar a la Legislatura . Se llama Federico Ábalos.

Se dispone a la Entrevista con MDZ , responde con convicción, no evade preguntas. Tiene una postura crítica respecto del Gobierno de Alfredo Cornejo y del manejo de la Legislatura. Habla de obediencia. Cree que hay reformar la Constitución y avanzar con las autonomías municipales. Le interesa los temas vinculados a la inseguridad.

- Si entra a la Legislatura ¿cuál será su primer proyecto?

- Mi primer objetivo es que logremos entrar todos los candidatos a legisladores de Provincias Unidas entendiendo que es la única alternativa para poder institucionalizar la provincia de Mendoza ya que hoy no hay discusión en la Legislatura sino que hay una obediencia total tanto al oficialismo como al gobernador. Yo no discuto que la voluntad popular haya establecido que la composición de la cámaras hayan quedado como está, favoreciendo al oficialismo.

-Pero está invitando al voto para cambiar esta situación.

-Es necesario el debate. Y lo que critico es el comportamiento del oficialismo en cuanto a esa obediencia de vida, la falta de debate. En cuanto a la pregunta que me hacés para que no quede que estoy esquivando la pregunta, claramente el primer proyecto será de seguridad, tenemos un problema importante, tenemos que replantearnos una flota de inteligencia artificial como así también incorporar tecnología de vanguardia para combatir el delito.

Federico Abalos Provincias Unidas candidato senador provincial Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Usted es abogado...

-Sí, soy abogado, master en derecho penal y doctor en derecho.

- Voy a simplifcarlo mucho: ¿es garantista?

- El garantismo es algo que Cornejo ha puesto... él es licenciado en Ciencias Políticas y no entiende nada de derecho,respecto al garantismo, todos somos garantistas, en todo caso no soy abolicionista. La Constitución da garantía para todos los ciudadanos. Él garantismo es algo que usa políticamente para criticar los fallos de la Corte que no le gustan.

- Bueno pero en los medios también se usa esa simplificación.

- Sí, sí, si lo querés en esos términos no soy para nada garantista. Pero que un abogado diga que no es garantista, no entiende de abogacía.

- Pero ¿no es mano dura, o sí?

- Soy esclavo de la ley.

- ¿ Está de acuerdo con el avance de la minería?¿Qué postura tiene sobre la 7722 y sobre el proyecto San Jorge en Uspallata?

-Estoy a favor de una minería responsable pero claramente no estoy a favor del proyecto San Jorge. Represento al primer distrito y claramente no es beneficioso para los lasherinos. No estoy para nada de acuerdo con ese proyecto puntual y eso no quiere decir que estoy en contra de la minería.

- Hay otro tema que se viene hablando hace muchos años que es la reforma de la Constitución, que se patea generalmente porque se traba con la discusion de la posible reelección del gobernador, ¿qué piensa?

-Creo que es urgente plantear la reforma integral porque tenemos que debatir sin tapujos ni miedos si queremos una Legislatura bicameral, o unicameral. Yo estoy a favor del bicameralismo pero discutámoslo. Pero además, tenemos que aggiornar la Constitución provincial a la nacional que nos está exigiendo las autonomías plenas municipales. No es una cuestión que podamos discutir, hay que materializarlo.

¿Está de acuerdo con lo que gana un legislador?

- Sí, está acorde. Mucho menos gana un trabajador de acuerdo al salario mínimo, vital y móvil.