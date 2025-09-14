¿Los conocés? Quiénes son los 1161 candidatos para las elecciones en Mendoza
La Junta Electoral oficializó las lista de aspirantes a legisladores provinciales y concejales que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre.
La Junta Electoral Provincial oficializó esta semana las listas de candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre. En Mendoza se votarán legisladores provinciales y en 12 departamentos también se elegirán concejales. En total, serán casi 1200 los mendocinos que se presentarán en los próximos comicios aspirando a algún cargo electivo a nivel local.
En las próximas elecciones legislativas en Mendoza se votará para elegir 5 diputados nacionales entre ocho espacios políticos. Pero en simultáneo, los mendocinos también votarán para renovar bancas en la Legislatura provincial y en 12 concejos deliberantes.
En concreto se votará para elegir 19 senadores y 24 diputados provinciales repartidos entre las cuatro secciones electorales que tiene Mendoza. A su vez, también se votarán concejales en los municipios de Capital, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, San Martín, Junín, Godoy Cruz, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe.
Vale recordar que Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia decidieron desdoblar sus comicios municipales para votar recién el 22 de febrero de 2026. Por lo tanto, los vecinos de esos departamentos solo encontrarán en la boleta única provincial de octubre a los postulantes a la Legislatura.
Son ocho los espacios políticos que llevan candidatos a legisladores provinciales en los próximos comicios y también postulan aspirantes a concejales. Se trata del frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; el frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza; el Frente Verde; la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza; el Frente Libertario Demócrata; el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad; Protectora Fuerza Política; y el Partido de los Jubilados.
A ellos se les suman cuatro partidos municipales que presentarán candidatos solamente a concejales en algunos departamentos. Estos son Nuevos Rumbos en San Carlos, Nuevo Tupungato, Renueva Tupungato y Vientos de Cambio en Las Heras.
Un millar de candidatos en Mendoza
Contando estas doce expresiones políticas que se presentarán en las próximas elecciones, en Mendoza habrá un total de 1161 candidatos para cargos electivos provinciales, sin contar los aspirantes al Congreso de la Nación. Esta cifra tiene en cuenta a los postulantes a senadores y diputados provinciales y los candidatos a concejales titulares y suplentes.
Los ocho frentes que se presentan a nivel provincial llevan candidatos a legisladores en las cuatro secciones electorales. A su vez, casi todos llevan listas de concejales en los 12 departamentos, ya que el FIT-U no presenta postulantes a ediles ni en San Carlos ni en Tupungato y Protectora no compite en General Alvear.
Precisamente en esos dos departamentos habrá ofertas municipales con listas de partidos locales y también ocurrirá lo mismo en Las Heras.
Nombre por nombre: quiénes se postulan para las elecciones
Por cada lista completa oficializada de los frentes que compiten los comicios legislativos a nivel provincial se presentan 144 candidatos entre aspirantes a la Legislatura y a los 12 concejos deliberantes que renuevan bancas. En el caso del FIT al no presentar listas en dos municipios son 128 los nombres que figuran y en Protectora, por su ausencia en Alvear, son 136. En tanto, en los partidos muncipales son Tupungato y San Carlos son 8 aspirantes por cada lista, mientras que la de Las Heras suma 9 contrincantes más a la batalla electoral.
Desde la Junta Electoral provincial indicaron que las listas de Fuerza Justicialista Mendoza todavía no se terminan de oficializar completamente, ya que se objetaron las candidaturas de dos concejales que irían por un tercer mandato, lo cual fue restringido por ley el año pasado y el conflicto ahora lo deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En tanto, respecto de Protectora estaban terminando de corregir los nombres que aparecerán en la boleta única, por lo que todavía no difundían las candidaturas ya aprobadas.
Estos son todos los candidatos que competirán el 26 de octubre en Mendoza:
- La Libertad Avanza+Cambia Mendoza
- Frente Verde
- Provincias Unidas-Defendamos Mendoza
- Frente Libertario Demócrata
- Partido de Los Jubilados
- Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad
- Fuerza Justicialista Mendoza
Primera Sección
1º Senador: Adriana Cano
2º Senador: Gustavo Valls
3º Senador: Zaharay Ortega
4º Senador: Alfredo Guevara
5º Senador: Romina García Parejas
6º Senador: Octavio Rodríguez
1º Diputado: Lucas Ilardo
2º Diputado: Lidia Quintana
3º Diputado: Valentina Morán
4º Diputado: Sergio Javier Luza
5º Diputado: Malena Ozollo
6º Diputado: Alfredo Raúl Funez
7º Diputado: Malvina Beatriz Luera
8º Diputado: Gonzalo Ridolfi
Segunda Sección
1º Senador: Luis Novillo
2º Senador: María Luz Llorens
3º Senador: Juan Pablo Gulino
4º Senador: Verónica Lorena Guerrero
5º Senador: Luis Alejandro Zacca
1º Diputado: Matías Miguel Montes
2º Diputado: Juana Aixa Moreno
3º Diputado: Rolando Mario Firmano
4º Diputado: Ana Eusebia Sevilla
5º Diputado: Carola Rita Flores
6º Diputado: Julio Ortiz
Tercera Sección
1º Senador: Omar Parisi
2º Senador: Alejandra Noemí Pantas
3º Senador: Cecilia Echenique
4º Senador: Manuel Ángel Vilte Herrera
1º Diputado: Julio Villafañe
2º Diputado: Dana Valeria Encinas
3º Diputado: Natalia Valeria Castro
4º Diputado: Ulises Llanes
5º Diputado: Lisandro Vergara
Cuarta Sección
1º Senador: Pedro Serra
2º Senador: Liliana Paponet
3º Senador: Yanela Medina
4º Senador: Luis Ezequiel Ascoetti
1º Diputado: Alejandra Barro
2º Diputado: Gustavo Perret
3º Diputado: Marta Martínez
4º Diputado: Andrés Risi
5º Diputado: Julen Rabino
Capital
1º Titular: Gustavo Caleau
2º Titular: Gabriela Blas
3º Titular: Johana Hormilla
4º Titular: Carlos Alberto Almenara
5º Titular: Loreana Paula Alfaro
6º Titular: Juan Reyes
1º Suplente: Ariadna Mercedes Pardo Berrios
2º Suplente: Juan José Fernández Molina
3º Suplente: María Laura Valverde
Malargüe
1º Titular: Edgardo David Guzmán
2º Titular: María Fernanda Salomón
3º Titular: Federico Oscar Romero
4º Titular: Patricia Beatriz Muñoz
5º Titular: Brian Nahuel Ríos
1º Suplente: Vilma Adriana Escudero
2º Suplente: Daniel Abel Uvilla
3º Suplente: Susana Aixa Muñoz
Junín
1º Titular: Emiliano Jesús Vargas
2º Titular: Milagros Alejandra Coria
3º Titular: Lourdes Sosa (Objetada por la Junta Electoral)
4º Titular: Gastón Ariel Vera
5º Titular: Paola Natalia Ponce
1º Suplente: Guillermo Javier Ávila
2º Suplente: Ana María Díaz
3º Suplente: Fernando Héctor Balcanera
San Martín
1º Titular: Alejandro Lorenzo Ravazzani
2º Titular: Laura Soto
3º Titular: Daniel Vilchez
4º Titular: Evelin Beatriz Peralta
5º Titular: Emiliano Molina
6º Titular: Noelia Anabel Bravo
1º Suplente: Tomas Edgardo Sánchez
2º Suplente: Yamila Nahir Sánchez
3º Suplente: María Alejandra Briones
Guaymallén
1º Titular: Manuel Moreno Serrano
2º Titular: Adriana Salcedo
3º Titular: Rafael Moyano
4º Titular: María Belén Navarro
5º Titular: Ariel Chavez
6º Titular: Natali Ayelén Mantello
1º Suplente: Viviana Orellano
2º Suplente: MArcelo Daniel Bugueño
3º Suplente: Pablo Soloa
Las Heras
1º Titular: Raúl Ceverino
2º Titular: Gisel noemí Dimarco
3º Titular: Martín Daniel Rodríguez
4º Titular: Yamila Alejandra Jelvez
5º Titular: Benjamin Alaniz
6º Titular: Valeria Alejandra Barrozo
1º Suplente: Ivanna Vanesa Sánchez
2º Suplente: José Francisco Santos
3º Suplente: Alberto Martín Gómez
Lavalle
1º Titular: Juan Jaime
2º Titular: Sabrina Nicole Baeza
3º Titular: Marcelo Sánchez
4º Titular: Mónica Tolaba Benavidez
5º Titular: María del Carmen Rodríguez
1º Suplente: Julio José Alcaniz
2º Suplente: Patricia Noemí Mercado
3º Suplente: Gustavo Lorenzo Mayorga
Godoy Cruz
1º Titular: Martín González (Objetado por la Junta Electoral)
2º Titular: Marcela Méndez
3º Titular: Pablo Guaycochea
4º Titular: Virtudes Della Santa
5º Titular: Alberto Baigorria
6º Titular: Ana Clara Gutiérrez
1º Suplente: Vanesa Cynthia Benegas
2º Suplente: Jonathan Agustín Cortes
3º Suplente: Cecilia Elena Fazio
Tunuyán
1º Titular: Rodrigo López
2º Titular: Soledad Calatayud
3º Titular: Hernán “Nano” Moyano
4º Titular: Tamara Fara
5º Titular: Victoria Videla
1º Suplente: Leandro Nicolás Aveiro
2º Suplente: Cinthia Elizabeth Cancino
3º Suplente: Lucas Samuel Testa
Tupungato
1º Titular: Gabriela Carleti
2º Titular: Franco Lucero
3º Titular: Federico Márquez
4º Titular: Macarena Pacheco
5º Titular: Gonzalo Velarde
1º Suplente: Yuliana tamara Salinas Álvarez
2º Suplente: Mariana Domínguez
3º Suplente: Jorge Julio Hurtado
San Carlos
1º Titular: Adrián Nahin
2º Titular: Andrea Canale
3º Titular: Stella Maris “Beba” Guiñazú
4º Titular: Emiliano Galdame
5º Titular: Carolina Belén Funes
General Alvear
1º Titular: Oscar Bonnardel
2º Titular: Vanina Lucero
3º Titular: Julio Elías
4º Titular: Fedra González
5º Titular: Gladys García Cobos
1º Suplente: Víctor Mondaca
2º Suplente: Pia Teresita Parrilla
3º Suplente: Marcelo Saavedra
- Protectora Fuerza Política
Primera Sección
1º Senador: Daniel Orozco
2º Senador: Cecilia Pérez
3º Senador: Marcelo Joaquín Orero
4º Senador: Adela Olga Isabel Páez
5º Senador: Leonardo Damián Moreno Pereyra
6º Senador: Johana Estefanía Aranque
1º Diputado: José Luis Ramón
2º Diputado: Lucía Ramos
3º Diputado: Eduardo Mario Deblasi
4º Diputado: Gladys Elena Rodríguez
5º Diputado: Mario Riccio
6º Diputado: Romina Gladys Mutis
7º Diputado: Hugo Alberto Pierantonelli
8º Diputado: Lourdes Verónica Montuori
Segunda Sección
1º Senador: Mario NAzareno Prospitti
2º Senador: Estela Fanny Arrieta
3º Senador: Claudio Exequiel Contrera
4º Senador: Melisa Lourdes Cosimano
5º Senador: Viviana Marcela Llorenza Opazo
1º Diputado: Emir Moises Nasiff
2º Diputado: Ernestina Clara Varela
3º Diputado: Ever Sergio Emanuel Llano
4º Diputado: JOhanna Valentina Fragapane
5º Diputado: Javier Alberto Kader
6º Diputado:Paula Andreína Tripi
Tercera Sección
1º Senador: Pablo Cazabán
2º Senador: Luciana Beatriz Arenas Sandovar
3º Senador: Hernán Pablo Vega
4º Senador: Valeria Luján Toledo
1º Diputado: Alberto Ricardo Pont
2º Diputado: Nancy Susana Peralta
3º Diputado: Fabián Oscar Postizzi
4º Diputado: Romina Soledad González
5º Diputado: Marcelo Oscar Nievas
Cuarta Sección
1º Senador: Johana Lourdes Lucero
2º Senador: Luis Osvaldo Lucero
3º Senador: Lucía Morabito
4º Senador: Gabriel Emilio Enrique Baez
1º Diputado: Alec Manuel Juliao Kobylanski
2º Diputado: Marcela Florencia Loria
3º Diputado: Carlos Rodolfo Arenas
4º Diputado: Romina Andrea Elena Oviedo
5º Diputado: Antonio David Giménez
Capital
1º Titular: Sebastián Romero García
2º Titular: Evelin Raquel Figueroa
3º Titular: Juan Agustín Lima
4º Titular: Lourdes Mena Reynoso
5º Titular: Javier Ramón Oviedo
6º Titular: Carolina Belén Montecinos Rodríguez
1º Suplente: Vanesa Teresa Pino Fredes
2º Suplente: Juan Gabriel Gil
3º Suplente: Tamara Ayelén Torres
Guaymallén
1º Titular: Walter Fabián De Marchi
2º Titular: Nadya Romina Pennise
3º Titular: Pablo Antonio Estrada
4º Titular: María del Carmen Velasco
5º Titular: Carlos Hernán Espejo
6º Titular: Vanesa Patricia Belén Salinas
1º Suplente: Ramón Omar Cornejo
2º Suplente: Graciela Alejandra Berchessi
3º Suplente: Diego Alejandro Zani
Las Heras
1º Titular: Carlos Alfredo Moreno
2º Titular: María Paola Olguín
3º Titular: Diego Martín Piriz
4º Titular: Mónica Alejandra Sosa
5º Titular: Lautaro Agustín Paez
6º Titular: Aída Raquel Alvelo
1º Suplente: Antonia Elisa Ferreyra
2º Suplente: Rubén Osvaldo Cortez
3º Suplente: María Antonella Amarfil
Lavalle
1º Titular: Emmanuel Cristian Jesús Azaguate
2º Titular: Haydeé Nievas
3º Titular: Mario Osvaldo Bustos
4º Titular: Roxana Deolinda Ferreyra
5º Titular: Orlando Félix Mallón
1º Suplente: Nahir Aime Fava Nievas
2º Suplente: Agustín Nicolás Mallón
3º Suplente: Claudia Alejandra Sánchez
Junín
1º Titular: Juan Manuel Giacca
2º Titular: Gabriela Lorena Ramos
3º Titular: Martín Ricardo Cárdenas
4º Titular: Marcela Noelia Fernández
5º Titular: Alberto Fabián Escalante
1º Suplente: Fabiana Carina Araujo
2º Suplente: Miguel Alberto Jesús Nadal
3º Suplente: Sara Gloria Garate
San Martín
1º Titular: Carlos Ariel Fernández
2º Titular: Brenda Marianela Escudero Romano
3º Titular: Pablo Almazan Ortega
4º Titular: Elena Andrea Mesa
5º Titular: David Rubén Palma
6º Titular: Lorena Cintia Brussatti
1º Suplente: Víctor Hugo Balverde
2º Suplente: Mónica Alejandra Chirino
3º Suplente: Miguel Ángel Mercado
Godoy Cruz
1º Titular: Carlos Diego Galisteo
2º Titular: Aisha Albertina Abrales
3º Titular: Carlos Sebastián Ruiz Valenzuela
4º Titular: Patricia Beatriz Palacios
5º Titular: Raúl Moises Abarca
6º Titular: Claudia Silvana Salomón
1º Suplente: Blanca Janet Catalfamo
2º Suplente: Hugo Jonathan Mathus
3º Suplente: Claudia Viviana Pereyra
Tunuyán
1º Titular: Juan Pablo Domizi
2º Titular: Craribel Poli
3º Titular: Carlos Julio González
4º Titular: Claudia Gabriela Leguiza
5º Titular: Bartolomé Humberto Mestre
1º Suplente: Elba Abigail Mercau
2º Suplente: Cristian Fernando Hinojosa
3º Suplente: Fernanda Avena
Tupungato
1º Titular: Rubén Natanael Leyes
2º Titular: Carina Alejandra Romero
3º Titular: Esteban Alexander Mioniz
4º Titular: Julieta Mariana Quiroga Torres
5º Titular: Matías Martín Moreno Falcón
1º Suplente: Brisa Valentina Velarde Luna
2º Suplente: David Leonardo López
3º Suplente: DIana Carolina Sandoval
San Carlos
1º Titular: Verónica Alejandra Diez
2º Titular: Pablo Esteban Martínez Funes
3º Titular: Maira Janet Artuso
4º Titular: Laureano Villarruel
5º Titular: Mónica Esther Prados
1º Suplente: Juan Miguel Jofré
2º Suplente: Gimena Yamila Barberá
3º Suplente: Rodrigo David Hinojosa
Malargüe
1º Titular: Matías Gabriel Guajardo
2º Titular: María Claudia Herrero
3º Titular: María Lucía Serrano Paez
4º Titular: Sebastián Andrés Massa
5º Titular: Carlos Dante Aguilar
1º Suplente: Ilsa Cecilia Villegas
2º Suplente: Ramón Francisco Montiel
3º Suplente: Viviana Beatriz Verdugo
Cuatro alternativas municipales
- Nuevo Tupungato
- Renueva Tupungato
- Nuevos Rumbos
- Vientos de Cambio