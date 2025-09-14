¿Los conocés? Quiénes son los 1161 candidatos para las elecciones en Mendoza

La Junta Electoral Provincial oficializó esta semana las listas de candidatos que competirán en las elecciones del 26 de octubre. En Mendoza se votarán legisladores provinciales y en 12 departamentos también se elegirán concejales. En total, serán casi 1200 los mendocinos que se presentarán en los próximos comicios aspirando a algún cargo electivo a nivel local.

En las próximas elecciones legislativas en Mendoza se votará para elegir 5 diputados nacionales entre ocho espacios políticos. Pero en simultáneo, los mendocinos también votarán para renovar bancas en la Legislatura provincial y en 12 concejos deliberantes.

En concreto se votará para elegir 19 senadores y 24 diputados provinciales repartidos entre las cuatro secciones electorales que tiene Mendoza. A su vez, también se votarán concejales en los municipios de Capital, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, San Martín, Junín, Godoy Cruz, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe.

Vale recordar que Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia decidieron desdoblar sus comicios municipales para votar recién el 22 de febrero de 2026. Por lo tanto, los vecinos de esos departamentos solo encontrarán en la boleta única provincial de octubre a los postulantes a la Legislatura.

Son ocho los espacios políticos que llevan candidatos a legisladores provinciales en los próximos comicios y también postulan aspirantes a concejales. Se trata del frente oficialista La Libertad Avanza+Cambia Mendoza; el frente peronista Fuerza Justicialista Mendoza; el Frente Verde; la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza; el Frente Libertario Demócrata; el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad; Protectora Fuerza Política; y el Partido de los Jubilados.

A ellos se les suman cuatro partidos municipales que presentarán candidatos solamente a concejales en algunos departamentos. Estos son Nuevos Rumbos en San Carlos, Nuevo Tupungato, Renueva Tupungato y Vientos de Cambio en Las Heras.

Un millar de candidatos en Mendoza

Contando estas doce expresiones políticas que se presentarán en las próximas elecciones, en Mendoza habrá un total de 1161 candidatos para cargos electivos provinciales, sin contar los aspirantes al Congreso de la Nación. Esta cifra tiene en cuenta a los postulantes a senadores y diputados provinciales y los candidatos a concejales titulares y suplentes.

Los ocho frentes que se presentan a nivel provincial llevan candidatos a legisladores en las cuatro secciones electorales. A su vez, casi todos llevan listas de concejales en los 12 departamentos, ya que el FIT-U no presenta postulantes a ediles ni en San Carlos ni en Tupungato y Protectora no compite en General Alvear.

Precisamente en esos dos departamentos habrá ofertas municipales con listas de partidos locales y también ocurrirá lo mismo en Las Heras.

Nombre por nombre: quiénes se postulan para las elecciones

Por cada lista completa oficializada de los frentes que compiten los comicios legislativos a nivel provincial se presentan 144 candidatos entre aspirantes a la Legislatura y a los 12 concejos deliberantes que renuevan bancas. En el caso del FIT al no presentar listas en dos municipios son 128 los nombres que figuran y en Protectora, por su ausencia en Alvear, son 136. En tanto, en los partidos muncipales son Tupungato y San Carlos son 8 aspirantes por cada lista, mientras que la de Las Heras suma 9 contrincantes más a la batalla electoral.

Desde la Junta Electoral provincial indicaron que las listas de Fuerza Justicialista Mendoza todavía no se terminan de oficializar completamente, ya que se objetaron las candidaturas de dos concejales que irían por un tercer mandato, lo cual fue restringido por ley el año pasado y el conflicto ahora lo deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En tanto, respecto de Protectora estaban terminando de corregir los nombres que aparecerán en la boleta única, por lo que todavía no difundían las candidaturas ya aprobadas.

Estos son todos los candidatos que competirán el 26 de octubre en Mendoza:

La Libertad Avanza+Cambia Mendoza

Frente Verde

Provincias Unidas-Defendamos Mendoza

Frente Libertario Demócrata

Partido de Los Jubilados

Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad

Fuerza Justicialista Mendoza

Primera Sección

1º Senador: Adriana Cano

2º Senador: Gustavo Valls

3º Senador: Zaharay Ortega

4º Senador: Alfredo Guevara

5º Senador: Romina García Parejas

6º Senador: Octavio Rodríguez

1º Diputado: Lucas Ilardo

2º Diputado: Lidia Quintana

3º Diputado: Valentina Morán

4º Diputado: Sergio Javier Luza

5º Diputado: Malena Ozollo

6º Diputado: Alfredo Raúl Funez

7º Diputado: Malvina Beatriz Luera

8º Diputado: Gonzalo Ridolfi

Segunda Sección

1º Senador: Luis Novillo

2º Senador: María Luz Llorens

3º Senador: Juan Pablo Gulino

4º Senador: Verónica Lorena Guerrero

5º Senador: Luis Alejandro Zacca

1º Diputado: Matías Miguel Montes

2º Diputado: Juana Aixa Moreno

3º Diputado: Rolando Mario Firmano

4º Diputado: Ana Eusebia Sevilla

5º Diputado: Carola Rita Flores

6º Diputado: Julio Ortiz

Tercera Sección

1º Senador: Omar Parisi

2º Senador: Alejandra Noemí Pantas

3º Senador: Cecilia Echenique

4º Senador: Manuel Ángel Vilte Herrera

1º Diputado: Julio Villafañe

2º Diputado: Dana Valeria Encinas

3º Diputado: Natalia Valeria Castro

4º Diputado: Ulises Llanes

5º Diputado: Lisandro Vergara

Cuarta Sección

1º Senador: Pedro Serra

2º Senador: Liliana Paponet

3º Senador: Yanela Medina

4º Senador: Luis Ezequiel Ascoetti

1º Diputado: Alejandra Barro

2º Diputado: Gustavo Perret

3º Diputado: Marta Martínez

4º Diputado: Andrés Risi

5º Diputado: Julen Rabino

Capital

1º Titular: Gustavo Caleau

2º Titular: Gabriela Blas

3º Titular: Johana Hormilla

4º Titular: Carlos Alberto Almenara

5º Titular: Loreana Paula Alfaro

6º Titular: Juan Reyes

1º Suplente: Ariadna Mercedes Pardo Berrios

2º Suplente: Juan José Fernández Molina

3º Suplente: María Laura Valverde

Malargüe

1º Titular: Edgardo David Guzmán

2º Titular: María Fernanda Salomón

3º Titular: Federico Oscar Romero

4º Titular: Patricia Beatriz Muñoz

5º Titular: Brian Nahuel Ríos

1º Suplente: Vilma Adriana Escudero

2º Suplente: Daniel Abel Uvilla

3º Suplente: Susana Aixa Muñoz

Junín

1º Titular: Emiliano Jesús Vargas

2º Titular: Milagros Alejandra Coria

3º Titular: Lourdes Sosa (Objetada por la Junta Electoral)

4º Titular: Gastón Ariel Vera

5º Titular: Paola Natalia Ponce

1º Suplente: Guillermo Javier Ávila

2º Suplente: Ana María Díaz

3º Suplente: Fernando Héctor Balcanera

San Martín

1º Titular: Alejandro Lorenzo Ravazzani

2º Titular: Laura Soto

3º Titular: Daniel Vilchez

4º Titular: Evelin Beatriz Peralta

5º Titular: Emiliano Molina

6º Titular: Noelia Anabel Bravo

1º Suplente: Tomas Edgardo Sánchez

2º Suplente: Yamila Nahir Sánchez

3º Suplente: María Alejandra Briones

Guaymallén

1º Titular: Manuel Moreno Serrano

2º Titular: Adriana Salcedo

3º Titular: Rafael Moyano

4º Titular: María Belén Navarro

5º Titular: Ariel Chavez

6º Titular: Natali Ayelén Mantello

1º Suplente: Viviana Orellano

2º Suplente: MArcelo Daniel Bugueño

3º Suplente: Pablo Soloa

Las Heras

1º Titular: Raúl Ceverino

2º Titular: Gisel noemí Dimarco

3º Titular: Martín Daniel Rodríguez

4º Titular: Yamila Alejandra Jelvez

5º Titular: Benjamin Alaniz

6º Titular: Valeria Alejandra Barrozo

1º Suplente: Ivanna Vanesa Sánchez

2º Suplente: José Francisco Santos

3º Suplente: Alberto Martín Gómez

Lavalle

1º Titular: Juan Jaime

2º Titular: Sabrina Nicole Baeza

3º Titular: Marcelo Sánchez

4º Titular: Mónica Tolaba Benavidez

5º Titular: María del Carmen Rodríguez

1º Suplente: Julio José Alcaniz

2º Suplente: Patricia Noemí Mercado

3º Suplente: Gustavo Lorenzo Mayorga

Godoy Cruz

1º Titular: Martín González (Objetado por la Junta Electoral)

2º Titular: Marcela Méndez

3º Titular: Pablo Guaycochea

4º Titular: Virtudes Della Santa

5º Titular: Alberto Baigorria

6º Titular: Ana Clara Gutiérrez

1º Suplente: Vanesa Cynthia Benegas

2º Suplente: Jonathan Agustín Cortes

3º Suplente: Cecilia Elena Fazio

Tunuyán

1º Titular: Rodrigo López

2º Titular: Soledad Calatayud

3º Titular: Hernán “Nano” Moyano

4º Titular: Tamara Fara

5º Titular: Victoria Videla

1º Suplente: Leandro Nicolás Aveiro

2º Suplente: Cinthia Elizabeth Cancino

3º Suplente: Lucas Samuel Testa

Tupungato

1º Titular: Gabriela Carleti

2º Titular: Franco Lucero

3º Titular: Federico Márquez

4º Titular: Macarena Pacheco

5º Titular: Gonzalo Velarde

1º Suplente: Yuliana tamara Salinas Álvarez

2º Suplente: Mariana Domínguez

3º Suplente: Jorge Julio Hurtado

San Carlos

1º Titular: Adrián Nahin

2º Titular: Andrea Canale

3º Titular: Stella Maris “Beba” Guiñazú

4º Titular: Emiliano Galdame

5º Titular: Carolina Belén Funes

General Alvear

1º Titular: Oscar Bonnardel

2º Titular: Vanina Lucero

3º Titular: Julio Elías

4º Titular: Fedra González

5º Titular: Gladys García Cobos

1º Suplente: Víctor Mondaca

2º Suplente: Pia Teresita Parrilla

3º Suplente: Marcelo Saavedra

Protectora Fuerza Política

Primera Sección

1º Senador: Daniel Orozco

2º Senador: Cecilia Pérez

3º Senador: Marcelo Joaquín Orero

4º Senador: Adela Olga Isabel Páez

5º Senador: Leonardo Damián Moreno Pereyra

6º Senador: Johana Estefanía Aranque

1º Diputado: José Luis Ramón

2º Diputado: Lucía Ramos

3º Diputado: Eduardo Mario Deblasi

4º Diputado: Gladys Elena Rodríguez

5º Diputado: Mario Riccio

6º Diputado: Romina Gladys Mutis

7º Diputado: Hugo Alberto Pierantonelli

8º Diputado: Lourdes Verónica Montuori

Segunda Sección

1º Senador: Mario NAzareno Prospitti

2º Senador: Estela Fanny Arrieta

3º Senador: Claudio Exequiel Contrera

4º Senador: Melisa Lourdes Cosimano

5º Senador: Viviana Marcela Llorenza Opazo

1º Diputado: Emir Moises Nasiff

2º Diputado: Ernestina Clara Varela

3º Diputado: Ever Sergio Emanuel Llano

4º Diputado: JOhanna Valentina Fragapane

5º Diputado: Javier Alberto Kader

6º Diputado:Paula Andreína Tripi

Tercera Sección

1º Senador: Pablo Cazabán

2º Senador: Luciana Beatriz Arenas Sandovar

3º Senador: Hernán Pablo Vega

4º Senador: Valeria Luján Toledo

1º Diputado: Alberto Ricardo Pont

2º Diputado: Nancy Susana Peralta

3º Diputado: Fabián Oscar Postizzi

4º Diputado: Romina Soledad González

5º Diputado: Marcelo Oscar Nievas

Cuarta Sección

1º Senador: Johana Lourdes Lucero

2º Senador: Luis Osvaldo Lucero

3º Senador: Lucía Morabito

4º Senador: Gabriel Emilio Enrique Baez

1º Diputado: Alec Manuel Juliao Kobylanski

2º Diputado: Marcela Florencia Loria

3º Diputado: Carlos Rodolfo Arenas

4º Diputado: Romina Andrea Elena Oviedo

5º Diputado: Antonio David Giménez

Capital

1º Titular: Sebastián Romero García

2º Titular: Evelin Raquel Figueroa

3º Titular: Juan Agustín Lima

4º Titular: Lourdes Mena Reynoso

5º Titular: Javier Ramón Oviedo

6º Titular: Carolina Belén Montecinos Rodríguez

1º Suplente: Vanesa Teresa Pino Fredes

2º Suplente: Juan Gabriel Gil

3º Suplente: Tamara Ayelén Torres

Guaymallén

1º Titular: Walter Fabián De Marchi

2º Titular: Nadya Romina Pennise

3º Titular: Pablo Antonio Estrada

4º Titular: María del Carmen Velasco

5º Titular: Carlos Hernán Espejo

6º Titular: Vanesa Patricia Belén Salinas

1º Suplente: Ramón Omar Cornejo

2º Suplente: Graciela Alejandra Berchessi

3º Suplente: Diego Alejandro Zani

Las Heras

1º Titular: Carlos Alfredo Moreno

2º Titular: María Paola Olguín

3º Titular: Diego Martín Piriz

4º Titular: Mónica Alejandra Sosa

5º Titular: Lautaro Agustín Paez

6º Titular: Aída Raquel Alvelo

1º Suplente: Antonia Elisa Ferreyra

2º Suplente: Rubén Osvaldo Cortez

3º Suplente: María Antonella Amarfil

Lavalle

1º Titular: Emmanuel Cristian Jesús Azaguate

2º Titular: Haydeé Nievas

3º Titular: Mario Osvaldo Bustos

4º Titular: Roxana Deolinda Ferreyra

5º Titular: Orlando Félix Mallón

1º Suplente: Nahir Aime Fava Nievas

2º Suplente: Agustín Nicolás Mallón

3º Suplente: Claudia Alejandra Sánchez

Junín

1º Titular: Juan Manuel Giacca

2º Titular: Gabriela Lorena Ramos

3º Titular: Martín Ricardo Cárdenas

4º Titular: Marcela Noelia Fernández

5º Titular: Alberto Fabián Escalante

1º Suplente: Fabiana Carina Araujo

2º Suplente: Miguel Alberto Jesús Nadal

3º Suplente: Sara Gloria Garate

San Martín

1º Titular: Carlos Ariel Fernández

2º Titular: Brenda Marianela Escudero Romano

3º Titular: Pablo Almazan Ortega

4º Titular: Elena Andrea Mesa

5º Titular: David Rubén Palma

6º Titular: Lorena Cintia Brussatti

1º Suplente: Víctor Hugo Balverde

2º Suplente: Mónica Alejandra Chirino

3º Suplente: Miguel Ángel Mercado

Godoy Cruz

1º Titular: Carlos Diego Galisteo

2º Titular: Aisha Albertina Abrales

3º Titular: Carlos Sebastián Ruiz Valenzuela

4º Titular: Patricia Beatriz Palacios

5º Titular: Raúl Moises Abarca

6º Titular: Claudia Silvana Salomón

1º Suplente: Blanca Janet Catalfamo

2º Suplente: Hugo Jonathan Mathus

3º Suplente: Claudia Viviana Pereyra

Tunuyán

1º Titular: Juan Pablo Domizi

2º Titular: Craribel Poli

3º Titular: Carlos Julio González

4º Titular: Claudia Gabriela Leguiza

5º Titular: Bartolomé Humberto Mestre

1º Suplente: Elba Abigail Mercau

2º Suplente: Cristian Fernando Hinojosa

3º Suplente: Fernanda Avena

Tupungato

1º Titular: Rubén Natanael Leyes

2º Titular: Carina Alejandra Romero

3º Titular: Esteban Alexander Mioniz

4º Titular: Julieta Mariana Quiroga Torres

5º Titular: Matías Martín Moreno Falcón

1º Suplente: Brisa Valentina Velarde Luna

2º Suplente: David Leonardo López

3º Suplente: DIana Carolina Sandoval

San Carlos

1º Titular: Verónica Alejandra Diez

2º Titular: Pablo Esteban Martínez Funes

3º Titular: Maira Janet Artuso

4º Titular: Laureano Villarruel

5º Titular: Mónica Esther Prados

1º Suplente: Juan Miguel Jofré

2º Suplente: Gimena Yamila Barberá

3º Suplente: Rodrigo David Hinojosa

Malargüe

1º Titular: Matías Gabriel Guajardo

2º Titular: María Claudia Herrero

3º Titular: María Lucía Serrano Paez

4º Titular: Sebastián Andrés Massa

5º Titular: Carlos Dante Aguilar

1º Suplente: Ilsa Cecilia Villegas

2º Suplente: Ramón Francisco Montiel

3º Suplente: Viviana Beatriz Verdugo

