Con el foco en las retenciones cero, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn
En plena campaña, Ignacio Torres recibirá a los gobernadores de Provincias Unidas para debatir su agenda electoral y reclamar la eliminación de las retenciones.
A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales, la patagonia se transformó en el epicentro de los actos de campaña. Hoy, Javier Milei tuvo que suspender un evento por protestas opositoras, y el martes los gobernadores de Provincias Unidas tendrán un nuevo encuentro en Puerto Madryn.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz),Gustavo Valdés (Corrientes) y se espera la confirmación de Claudio Sadir (Jujuy). Además, participará el primer candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por Córdoba, Juan Schiaretti.
Te Podría Interesar
La agenda oficial de la comitiva comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR, mientras que a las 11:30 se desarrollará el acto central en el Hotel Rayentray, seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Por último, los gobernadores compartirán un almuerzo.
Provincias Unidas activó su campaña
Luego de lanzar formalmente la campaña el pasado 12 de septiembre en Río Cuarto, Córdoba, y de reunirse en Santa Fe, con Pullaro y su vicegobernadora, Gisela Scaglia, los mandatarios buscan afianzar su sello federal en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional.
La propuesta federal de los gobernadores cobró fuerza tras el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Luego de llevarse una victoria en el Congreso, los gobernadores volvieron a enfrentarse con el Gobierno por la decisión de limitar la vigencia de las “retenciones cero” a las exportaciones.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el santafecino, quien exigió retenciones cero en el 111° Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA).
En esa línea, se espera que este martes los gobernadores insistan con la eliminación de las retenciones con Torres a la cabeza.