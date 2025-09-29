Con el foco en las retenciones cero, los gobernadores de Provincias Unidas se reunirán en Puerto Madryn

A menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales, la patagonia se transformó en el epicentro de los actos de campaña . Hoy, Javier Milei tuvo que suspender un evento por protestas opositoras, y el martes los gobernadores de Provincias Unidas tendrán un nuevo encuentro en Puerto Madryn .

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres , recibirá a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz),Gustavo Valdés (Corrientes) y se espera la confirmación de Claudio Sadir (Jujuy). Además, participará el primer candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por Córdoba, Juan Schiaretti.

La agenda oficial de la comitiva comenzará a las 10 con la visita a la planta de aluminio ALUAR, mientras que a las 11:30 se desarrollará el acto central en el Hotel Rayentray, seguido de una conferencia de prensa con transmisión en vivo. Por último, los gobernadores compartirán un almuerzo.

Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas de cara al 26 de octubre.

Luego de lanzar formalmente la campaña el pasado 12 de septiembre en Río Cuarto, Córdoba, y de reunirse en Santa Fe, con Pullaro y su vicegobernadora, Gisela Scaglia, los mandatarios buscan afianzar su sello federal en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional.

La propuesta federal de los gobernadores cobró fuerza tras el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Luego de llevarse una victoria en el Congreso, los gobernadores volvieron a enfrentarse con el Gobierno por la decisión de limitar la vigencia de las “retenciones cero” a las exportaciones.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el santafecino, quien exigió retenciones cero en el 111° Congreso Anual de la Federación Agraria Argentina (FAA).

En esa línea, se espera que este martes los gobernadores insistan con la eliminación de las retenciones con Torres a la cabeza.