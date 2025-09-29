Jorge Macri mostró la potencia de la Ciudad de Buenos Aires como un polo turístico internacional

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , encabezó la presentación de nuevas medidas para fortalecer el turismo en la Ciudad de Buenos Aires durante la Feria Internacional de Turismo ( FIT ), celebrada en La Rural.

Con más de 9 millones de visitantes anuales, entre extranjeros y turistas del interior, el sector representa 153 mil empleos directos en hotelería y gastronomía.

“La calidad de la atención y el arte de la hospitalidad es característico de nuestro capital humano. Las ciudades también competimos y como Gobierno tenemos el objetivo de coordinar los incentivos y empujar en la misma dirección”, sostuvo Macri, al remarcar el rol de la gestión en el crecimiento de la actividad.

El stand de la Ciudad en la FIT se presentó bajo el lema “Buenos Aires, abierta todo el año”, inspirado en la “Experiencia Obelisco” y con referencias a las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Allí, Jorge Macri estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi, y el presidente del Ente de Turismo, Valentín Díaz Gilligan, en un evento que espera recibir a más de 135 mil visitantes.

Los anuncios de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño destacó un aumento del 45% en la inversión en promoción turística nacional e internacional, la apuesta por el turismo de reuniones (MICE), la incorporación del sector académico y científico a las mesas de trabajo, y mejoras en la infraestructura urbana. También anticipó el desarrollo de un nuevo HUB de Turismo junto al Centro Cultural Recoleta, que reunirá a organismos del sector y contará con un centro de atención al visitante.

“Esta Ciudad es lo que es gracias al privado: el Estado tiene un rol, lo ejercemos, lo llevamos adelante, nos desafiamos, pero básicamente el motor, el músculo, la creatividad y el emprendedurismo lo pone el privado”, afirmó. Y agregó: “Seguiremos fortaleciendo el turismo de eventos. Queremos ampliar la oferta de lugares donde se puedan hacer congresos y ofreceremos competencias para que se administren privados que saben hacer ese negocio”.

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires resaltó además la importancia de articular esfuerzos con el sector privado para posicionar a Buenos Aires como uno de los principales polos turísticos de Latinoamérica. “Tenemos una Ciudad increíble y ponemos el foco en el turismo de reuniones, convenciones y también en el turismo cultural”, concluyó.