En la apertura de sesiones de CABA, Jorge Macri ratificó su política de Seguridad: "La ciudad del caos y el desorden se terminó"

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri , brindó este lunes su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña para inaugurar el 29º año legislativo y marcar el rumbo de su gestión para 2026. En su discurso, el alcalde porteño fue tajante en cuanto a su política de Seguridad y las personas que viven en la calle y reclamó penas más duras para "los trapitos que extorsionan a los porteños".

"Vamos a trabajar todos los días para que Buenos Aires siga siendo la Ciudad más linda del mundo", arengó Jorge Macri frente a los aplausos de la bancada del PRO.

"Hay 1.800 personas que no aceptan ayudan, podemos romantizarlo, pero no es mi mirada. Queremos rescatarlos, y necesitamos una herramienta para salvarlos y cuidar al resto de la sociedad", señaló el alcalde porteño a la hora de plantear la situación de las personas que viven en la calle.

En esa misma línea, Macri remarcó que su gestión necesita que esas personas "no puedan rechazar la ayuda". "Hay que impedir vivir en la calle con asistencia para adicciones y salud mental, es gente no está libre, está presa de sus adicciones. No estoy dispuesto a invisibilizar el problema", insistió.

En ese contexto, el jefe de Gobierno le solicitó al Gobierno Nacional que modifique la Ley Nacional de Salud Mental y reformar la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, a la que caracterizó como a “una comisión totalmente ideologizada, que invade las competencias y no nos deja resolver las cosas mejor”.

A su vez, le reclamó a la provincia de Buenos Aires que "cumpla su parte" porque, según sus cifras, 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. “Por eso le pedimos al gobernador Axel Kicillof que se haga cargo. Este no es un problema para mirar para otro lado”, sentenció.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 11.26.14 AM Jorge Macri brindó un discurso de apertura de sesiones muy enfocado en la Seguridad. Prensa GCBA

La política de CABA para acompañar a las personas en situación de calle

Por eso, el Jefe de Gobierno insistió en que "vivir en la calle no es algo positivo, no es humano", y explicó que la Ciudad tiene un amplio servicio de asistencia y 50 paradores que son espacios de acompañamiento y reinserción.

Entre esos recursos, Macri destacó los esfuerzos de la gestión porteña para que todos los días más de 16 mil personas no duerman en la calle, con asistencias habitacionales y una red de 50 Centros de Inclusión Social que definió como "un verdadero espacio de acompañamiento y reinserción".

De acuerdo a su exposición, en 2025 abrieron 12 nuevos Centros y se fortaleció la Red de Atención. También anunció el desarrollo de una experiencia de Casas que abordan salud mental y adicciones junto a Bloomberg Philanthropies, con un equipo interdisciplinario disponible las 24 horas. "Ya hay 4 y se van a hacer 15 Casas más con capacidad para 800 personas que hoy necesitan este tipo de acompañamiento", señaló.

Y agregó: "Se redujo un 90% los casos de chicos en calle. Hoy, 384 chicos que están en los paradores de familia ya comenzaron esta semana las clases. 840 adultos están terminando sus estudios primarios y secundarios. Y 153 personas están recibiendo tratamiento para salir del círculo vicioso del consumo, recuperar su salud y empezar un proceso real de reinserción".

WhatsApp Image 2026-03-02 at 11.26.13 AM (1) Apertura de sesiones de la Ciudad de Buenos Aires. Prensa GCBA

"La Ciudad del vale todo se terminó"

En su discurso claramente orientado hacia el combate a la inseguridad, Macri enfatizó que "la Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó".

"La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia", lanzó el alcalde porteño.

En ese marco, el dirigente del PRO también habló de la situación de los trapitos y pidió que se sancione una ley para "terminar con esta mafia de delincuentes, no piden ayuda, extorsionan y amenazan".

Los objetivos para 2026: obras e incentivos para el privado

A lo largo de su discurso, Jorge Macri detalló las obras y planes en curso y planteó sus objetivos para 2026. Explicó que es responsabilidad de la Ciudad "generar las condiciones para que el privado crezca e invierta; para que pueda competir, agregar valor y generar empleo". En ese sentido, destacó su "administración con orden fiscal y el menor nivel de deuda de los últimos 12 años".

En ese contexto, el alcalde porteño remarcó que en 2025, la Ciudad siguió bajando el gasto político y la carga impositiva, con la simplificación de más de 560 gestiones y la eliminación del costo de 71 trámites no tributarios como parte de una agenda de reformas y eficiencias. "Que quede claro: este gobierno baja impuestos y mantiene los servicios”, sostuvo Jorge Macri.

En esa línea, el jefe de Gobierno señaló que unos 150 mil trabajadores no profesionales ya no pagan más Ingresos Brutos; que se les devolvió el dinero de sus impuestos a más de 22 mil contribuyentes por $30 mil millones, recuperando saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos en solo 48 horas.

También destacó la bajó a cero del Impuesto Inmobiliario y el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad, lo cual representa un alivio anual de más de $25 mil millones. En una línea similar, enfatizó que durante seis meses no van a pagar el impuesto inmobiliario y el ABL los hoteles, bares, restaurantes y heladerías.

El acto en la Legislatura porteña inició a las 9.30, donde el mandatario se mostró acompañado de la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, quien preside el cuerpo legislativo, y Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura.

Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sostiene que las sesiones ordinarias comienzan tradicionalmente el 1° de marzo, este año se decidió que el acto formal se traslade al primer lunes hábil, al igual que en la provincia de Buenos Aires.