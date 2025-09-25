Presenta:

Jorge Macri reforzó la agenda urbana con el alcalde de Río de Janeiro

Jorge Macri se reunió en Río de Janeiro con el alcalde local Eduardo Paes y empresarios para avanzar en cooperación urbana, innovación y desarrollo regional.

Jorge Macri viajó a Río de Janeiro para reunirse con autoridades de la ciudad brasileña.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió en Río de Janeiro con el alcalde local Eduardo Paes y con empresarios locales para avanzar en proyectos de innovación urbana. El encuentro buscó consolidar a Buenos Aires y a Río como socios estratégicos y motores de integración regional.

Durante la visita oficial, Macri y Paes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación institucional y técnica en materia de sustentabilidad, desarrollo económico y turismo. “Río y Buenos Aires comparten historia, desafíos y oportunidades. Esta visita reafirma nuestra vocación de trabajar juntos para que nuestras ciudades sean cada vez más atractivas, innovadoras y competitivas en la región”, señaló Macri.

La visita de Jorge Macri a Río de Janeiro

El jefe de Gobierno participó también del Río Construção Summit 2025, donde expuso en un panel sobre innovación y desarrollo urbano junto a los prefeitos de Río y Porto Alegre y a la secretaria de Desarrollo Económico de Ciudad de México. Allí, Buenos Aires presentó su modelo de reglas claras, incentivos y participación privada en vivienda y regeneración urbana.

Además, Macri visitó el Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), un espacio que monitorea en tiempo real la ciudad y coordina la respuesta ante emergencias como lluvias intensas o accidentes. El Gobierno porteño destacó la experiencia como referencia para el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) de la Ciudad de Buenos Aires.

“Con los prefeitos Eduardo Paes y Ricardo Nunes se ratificó una agenda común en materia de seguridad e innovación, ejes centrales para nuestras ciudades”, afirmó el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Río y Buenos Aires tendrán un nuevo capítulo de cooperación en noviembre: la ciudad brasileña será sede de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, mientras que la capital argentina recibirá la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

