"Lo nuevo es Provincias Unidas": Juan Schiaretti lanzó su candidatura junto a Maximiliano Pullaro

El candidato a diputado nacional de Córdoba Juan Schiaretti y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , lanzaron este miércoles la campaña de Provincias Unidas , el espacio federal para competir de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los dirigentes encabezaron un acto en el Club Marinas de la capital santafesina para inaugurar la carrera electoral de la alianza que también integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Pese a que no es candidato, Pullaro se mostró como uno de los principales impulsores del sello federal y expresó su apoyo a la vicegobernadora, Gisela Scaglia, quien encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de Provincias Unidas por ese distrito. “La Argentina que viene se construye desde el interior productivo y la fuerza de las provincias que producen, trabajan y se esfuerzan todos los días”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Queremos que el modelo de orden fiscal, transparencia y visión de futuro que impulsamos en Santa Fe también se exprese en el país. El campo, la industria, la energía, los minerales y el trabajo de millones de argentinos son la base de la Argentina que viene”.

Pullaro también planteó que “Con diálogo político, equilibrio fiscal y desarrollo vamos a seguir empujando al país hacia adelante. Es parte del modelo que venimos demostrando en Santa Fe, en el que puede haber obra pública que conecta y desarrolla, sin corrupción, y un Estado más fuerte que cualquier organización criminal, donde el que las hace las paga”.

“Hoy nuestra provincia puede pensar en un futuro prometedor, y vamos a seguir trabajando para hacerlo realidad. El futuro se produce”, aseguró.

Juan Schiaretti lanzó su candidatura

Por su parte, Schiaretti lanzó su campaña desde Santa Fe remarcando la “hermandad” de las provincias, y subrayó que “juntos representamos la mayoría de la producción láctea de nuestra Argentina, también la de maíz, soja y maquinaria agrícola”. Para el exgobernador, “esa es la potencia” que tienen ambas provincias, además de ser “la viga maestra de la Región Centro que conformamos con los hermanos entrerrianos”.

“Aquí están coincidiendo gobernadores de distintos orígenes políticos. No importa de dónde venimos: lo que importa es que tenemos claro que Argentina solo va a superar esta etapa si es capaz de impulsar la producción y el trabajo, ejercer el federalismo, respetar las instituciones, tener diálogo y buscar consenso. Y estos seis gobernadores, vaya si tienen gestión, que están llevando muy bien a su provincia”, ponderó.

El candidato cordobés le dedicó un tramo de su discurso a se diferenciarse tanto de La Libertad Avanza como del peronismo kirchnerista, y le puso fichas a Provincias Unidas como “lo nuevo” que viene a romper con la bipolaridad.

“Milei dejó de ser lo nuevo y el kirchnerismo, que es el responsable de su llegada, es una llamita que se viene apagando. Lo que aparece como nuevo es Provincias Unidas. Argentina precisa que haya otro polo político para poder competir con Milei. Y ese polo político es el que decidimos construir”, aseguró.