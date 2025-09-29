El Gobierno se impondría en octubre a la vez que Milei enfrenta su peor nivel de desaprobación
El sondeo de Management & Fit marca un 53,6% de desaprobación para Milei, con la corrupción como principal problema del país.
El termómetro social le da malas noticias a Javier Milei. Según la última encuesta nacional de Management & Fit, la desaprobación de su gestión trepó al nivel más alto desde que asumió la presidencia: 53,6% contra un 43,8% de aprobación. La caída se da en un contexto marcado por el caso Spagnuolo y la crisis del fentanilo, dos episodios que la mayoría de los argentinos asocia directamente con el Gobierno nacional.
Por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la corrupción aparece como el principal problema del país (24%), por encima de la inseguridad (16,8%) y de la inflación. El dato pega en la narrativa de un Gobierno que hizo de la “casta” su enemigo principal. Y según el sondeo, un 60,1% responsabiliza a Milei por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El panorama económico tampoco trae alivio para la administración libertaria. La mitad de los argentinos admite que no llega a fin de mes y un 81,9% tuvo que modificar sus hábitos de consumo en el último año. La sensación de derrumbe se refuerza con otro dato: el 49,7% culpa al Estado nacional por las muertes vinculadas al fentanilo.
El humor social se traslada a las urnas. De cara a las legislativas, La Libertad Avanza en alianza con el PRO encabeza la intención de voto a nivel nacional con 39,6%, aunque con apenas 5,6 puntos de ventaja sobre Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, el escenario se invierte: allí el peronismo unido se impone con el 40% frente al 31,9% de la alianza oficialista.
La encuesta también midió la confianza en el Gobierno: apenas un 46,3% dijo tener algo o mucha confianza, lo que implica una caída de 9,4 puntos respecto a diciembre de 2024. Entre las mujeres y los mayores de 40 años predomina la desconfianza, mientras que Milei retiene algo más de respaldo entre varones jóvenes y de nivel educativo medio-alto.
En paralelo, la imagen personal del Presidente sigue en baja. Su diferencial negativo se amplía y la percepción desfavorable llega al 47,9%, mientras que la positiva queda en 37,4%. La narrativa de la “batalla cultural” parece chocar con la realidad: los votantes castigan más la gestión económica y los escándalos de corrupción que las discusiones ideológicas. Milei entra en octubre con una encuesta que lo muestra más débil que nunca.