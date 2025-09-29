El Gobierno se impondría en octubre a la vez que Milei enfrenta su peor nivel de desaprobación

El sondeo de Management & Fit marca un 53,6% de desaprobación para Milei, con la corrupción como principal problema del país.

El termómetro social le da malas noticias a Javier Milei. Según la última encuesta nacional de Management & Fit, la desaprobación de su gestión trepó al nivel más alto desde que asumió la presidencia: 53,6% contra un 43,8% de aprobación. La caída se da en un contexto marcado por el caso Spagnuolo y la crisis del fentanilo, dos episodios que la mayoría de los argentinos asocia directamente con el Gobierno nacional.

Por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la corrupción aparece como el principal problema del país (24%), por encima de la inseguridad (16,8%) y de la inflación. El dato pega en la narrativa de un Gobierno que hizo de la “casta” su enemigo principal. Y según el sondeo, un 60,1% responsabiliza a Milei por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Aprobación de la gestión Milei Management & Fit

Turbulencias en la gestión de Milei de cara al 26O El panorama económico tampoco trae alivio para la administración libertaria. La mitad de los argentinos admite que no llega a fin de mes y un 81,9% tuvo que modificar sus hábitos de consumo en el último año. La sensación de derrumbe se refuerza con otro dato: el 49,7% culpa al Estado nacional por las muertes vinculadas al fentanilo.

El humor social se traslada a las urnas. De cara a las legislativas, La Libertad Avanza en alianza con el PRO encabeza la intención de voto a nivel nacional con 39,6%, aunque con apenas 5,6 puntos de ventaja sobre Fuerza Patria. En la provincia de Buenos Aires, sin embargo, el escenario se invierte: allí el peronismo unido se impone con el 40% frente al 31,9% de la alianza oficialista.