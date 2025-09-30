"Estamos cansados de escuchar la pelea del kirchnerismo y el mileísmo", el fuerte reclamo de Provincias Unidas
Los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz, que integran Provincias Unidas, hicieron un acto de cara a las elecciones de octubre.
En un acto de fuerte tono electoral, los gobernadores del espacio Provincias Unidas lanzaron duras críticas al Gobierno nacional y al kirchnerismo, buscando consolidarse como una tercera opción de centro federal para las elecciones legislativas de octubre. Los mandatarios provinciales manifestar estar "cansados de escuchar la pelea del kirchnerismo y el mileísmo", y cuestionaron la falta de diálogo de la Casa Rosada.
Los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz concentraron sus críticas en la actitud del Gobierno de Javier Milei, advirtiendo que las políticas actuales "llevan al abismo".
Te Podría Interesar
En principio, Claudio Vidal (Santa Cruz) criticó la "soberbia, falta de respeto, falta de diálogo y desconocimiento del interior productivo" de la Nación, asegurando que el "ajuste no es receta para salir adelante".
Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) destacó que la mayoría de sus provincias tienen superávit y exigió al Gobierno que presente un Presupuesto 2026 y que se ocupe de la infraestructura en el interior del país.
Mientras tanto, Gustavo Valdés (Corrientes) cuestionó que, de la suspensión temporal de retenciones al campo, “al productor no le llegó un mango”. Además, en referencia al swap de US$20 mil millones negociado con Estados Unidos, planteó que si ese dinero se inyectara en las provincias para producción e infraestructura, “el país sería otra cosa”.
¿Quiénes integran Provincias Unidas?
Este nuevo espacio federal está compuesto por los gobernadores:
-
Ignacio “Nacho” Torres (Chubut)
Martín Llaryora (Córdoba)
Maximiliano Pullaro (Santa Fe)
Gustavo Valdés (Corrientes)
Carlos Sadir (Jujuy)
Claudio Vidal (Santa Cruz)
¿Cuál es la propuesta de Provincias Unidas?
El objetivo del espacio es trabajar en un "nuevo proyecto político" con los "trabajadores adentro" que plantee "un país distinto". Los gobernadores buscan presentarse como la alternativa del federalismo, la democracia republicana y el respeto por las instituciones, diferenciándose de la polarización entre el oficialismo y el peronismo.