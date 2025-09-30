"Estamos cansados de escuchar la pelea del kirchnerismo y el mileísmo", el fuerte reclamo de Provincias Unidas

Los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz, que integran Provincias Unidas, hicieron un acto de cara a las elecciones de octubre.

Los gobernadores de Provincias Unidas en el encuentro que llevaron a cabo este martes en Chubut.

En un acto de fuerte tono electoral, los gobernadores del espacio Provincias Unidas lanzaron duras críticas al Gobierno nacional y al kirchnerismo, buscando consolidarse como una tercera opción de centro federal para las elecciones legislativas de octubre. Los mandatarios provinciales manifestar estar "cansados de escuchar la pelea del kirchnerismo y el mileísmo", y cuestionaron la falta de diálogo de la Casa Rosada.

Los gobernadores de Chubut, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Santa Cruz concentraron sus críticas en la actitud del Gobierno de Javier Milei, advirtiendo que las políticas actuales "llevan al abismo".

En principio, Claudio Vidal (Santa Cruz) criticó la "soberbia, falta de respeto, falta de diálogo y desconocimiento del interior productivo" de la Nación, asegurando que el "ajuste no es receta para salir adelante".

Por su parte, Carlos Sadir (Jujuy) destacó que la mayoría de sus provincias tienen superávit y exigió al Gobierno que presente un Presupuesto 2026 y que se ocupe de la infraestructura en el interior del país.

Mientras tanto, Gustavo Valdés (Corrientes) cuestionó que, de la suspensión temporal de retenciones al campo, “al productor no le llegó un mango”. Además, en referencia al swap de US$20 mil millones negociado con Estados Unidos, planteó que si ese dinero se inyectara en las provincias para producción e infraestructura, “el país sería otra cosa”.