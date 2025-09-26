De la mano de retenciones 0, el Banco central recupera reservas tras la fatídica crisis cambiaria

Luego de la medida que anuló las retenciones para la exportación de granos, una fuerte liquidación de las cerealeras le permitió al Banco Central recuperar unos 700 millones de dólares, tras los más de mil millones que debió gastar la semana pasada para evitar que colpasara el techo de la banda cambiaria.

De este modo, suprimir las retenciones temporalmente impulsó una liquidación cambiaria masiva por parte de las cerealeras que permitió acelerar los ingresos en la plaza cambiaria. Este jueves ingresaron en total unos USD 1.000 millones, lo que el Tesoro aprovechó para comprar, por lo cual repuso parcialmente las reservas perdidas cuando BCRA debió vender para sostener al dólar en torno a los 1515 pesos.

Fue en este contexto que el rescate anunciado por los Estados Unidos operó como una bendición para descomprimir las presiones cambiarias y ayudó a mitigar el golpe que sufieron los papeles y bonos argentinos en el exterior.

De acuerdo con estimaciones no oficiales, el Gobierno compro este jueves unos USD 300 millones, y se anticipa que esa cifra podría aumentar tanto este viernes como el lunes, dado que se prevé una mayor liquidación por parte del sector agropecuario. El martes, las compras habrían ascendido a alrededor de USD 70 millones, mientras que el miércoles también habrían alcanzado los USD 300 millones.

Según comentaron fuentes del Palacio de Hacienda y de Arca, ya se completó el cupo de 7000 millones de dólares que se había previsto recaudar con el anuncio de retenciones 0 para las exportaciones de granos. En consecuencia, a partir de la medida que eximió las retenciones se obtuvieron unos dos mil millones de dólares, y los restantes 5 mil se espera que ingresen entre este viernes y el lunes debido a que solo se tienen 3 días para liquidar luego de la presentación de las declaraciones juradas que fue realizada el pasado miercoles.

De este modo el actual stock de las reservas del Central orilla los 39.349.000 millones y en el mercado descuentan que en los próximos días el nivel superará la barrera psicológica de los 40 mil millones.

La semana pasada el Banco Central había gastado en 3 días unos 1110 millones de dólares para estabilizar al dólar en torno a una cotización de 1515 pesos. Ahora, tras el anuncio del plan ayuda que oficializó el presidente Donald Trump la cotiazaición del dólar oficial se ubicó en $1355 pesos y la intención oficial es que no haya fluctuaciones fuertes luego de que se cierre la ventana de liquidación de exportaciones, para evitar que el precio de la divisa quede desfasado.

En donde no hubo noticias agradables para Economía fue en las acciones que operan en Wall Street. Es que ante las dudas que surgieron de parte de los inversores sobre cómo se concretará la ayuda del Tesoro nortemaericano a la Argentina, ante la salvedad que hicieron autoridades estadounidenses sobre que se esperará al resultado electoral de este fin de mes, cuando la Argentina celebre elecciones legsialtivas de medio término, el Riesgo País volvió a tocar los mil puntos y los papeles se desplomaron.

Las acciones tuvieron caídas de entre 5 y 8% en dólares en Wall Street, mientras que los bonos operaron también en baja, lo que llevó al riesgo país a rebotar hasta acercarse a los 1.000 puntos básicos.