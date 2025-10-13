Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos no tiene extremidades y creen que podría ser el remisero que trasladó a Pablo Laurta

A la espera de la autopsia, los investigadores sospechan que Pablo Laurta, el doble femicida, habría sido el último pasajero de Martín Sebastián Palacios.

El auto del remisero fue hallado incendiado en Córdoba y creen que el cuerpo hallado en Entre Ríos, sería el de Martín Sebastián Palacios.

El cuerpo fue encontrado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Cabe destacar que el domingo, los investigadores hallaron incendiado el Toyota Corolla de Palacios, en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.

Cómo fue encontrado el cuerpo del remisero Mientras aún se espera el informe preliminar de la autopsia del cuerpo para poder identificarlo, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, confirmó que le faltan extremidades y explicó que podría tratarse del remisero.

En base a este hallazgo, el ministro Roncaglia señaló: "Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades". Explicó además que el cuerpo fue descubierto durante el rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar las extremidades, que se encontraban dentro de una bolsa.