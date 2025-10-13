Confirmaron que el cuerpo hallado en Entre Ríos no tiene extremidades y creen que podría ser el remisero que trasladó a Pablo Laurta
A la espera de la autopsia, los investigadores sospechan que Pablo Laurta, el doble femicida, habría sido el último pasajero de Martín Sebastián Palacios.
En las últimas horas, un cadáver fue hallado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La Justicia investiga si se trata de Martín Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta hasta Córdoba. Una cámara de seguridad registró a ambos el pasado 7 de octubre.
El cuerpo fue encontrado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos. Cabe destacar que el domingo, los investigadores hallaron incendiado el Toyota Corolla de Palacios, en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.
Cómo fue encontrado el cuerpo del remisero
Mientras aún se espera el informe preliminar de la autopsia del cuerpo para poder identificarlo, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, confirmó que le faltan extremidades y explicó que podría tratarse del remisero.
En base a este hallazgo, el ministro Roncaglia señaló: "Por el contexto, creemos en un alto porcentaje que puede tratarse de Martín Palacio, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades". Explicó además que el cuerpo fue descubierto durante el rastrillaje, cuando uno de los oficiales de la Policía sintió un fuerte olor a podrido, lo que permitió hallar las extremidades, que se encontraban dentro de una bolsa.
Por otro lado, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, comentó: "En esos rastrillajes se encuentra el cuerpo de una persona que carece de extremidades superiores y cabeza, en estado de descomposición y sin ropa". Quién señaló que este martes habrá una conferencia de prensa a las 9 de la mañana.