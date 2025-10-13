Doble femicidio: se filtró un video que muestra a Pablo Laurta junto al remisero que está desaparecido

Una cámara de seguridad registró el encuentro entre Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio, y el remisero que está desaparecido.

En las últimas horas, se dio a conocer un video en el que se ve a Pablo Laurta, el principal sospechoso por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y su madre Mariel Zamudio (50) , junto al remisero que está desaparecido.

Video: el encuentro entre Pablo Laurta y Martín Sebastián Palacios Se filtró un video que muestra a Pablo Laurta junto al remisero que está desaparecido Una cámara de seguridad de la localidad de Concordia, Entre Ríos, registró el encuentro entre Laurta y Martín Sebastián Palacios, el cual ocurrió el pasado martes 7 de octubre, cerca de las 20.

Uno de los detalles que llamó la atención, es que ambos se saludan con un beso, lo cual indica que se conocían de antes. En el video se observa a Laurta con un bolso en la mano. Luego, el remisero le abrió el baúl para que guardará sus cosas. A pesar de que la grabación finalizó en ese momento, los investigadores pudieron establecer parte del recorrido que hicieron Palacios y Laurta.

Qué se sabe del remisero La última vez que tuvo contacto con su familia fue el miércoles 8 de octubre, cuando les comunicó que tenía un “traslado ejecutivo”. Desde aquel día, no volvió a comunicarse con su familia. Su Toyota Corolla blanco fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres.