"Estoy con problemas con el progenitor de mi hijo": el escalofriante audio de una de las víctimas del doble femicidio

Pablo Laurta se encuentra detenido por el doble femicidio de Luna Garnier y Mariel Zamudio. Se conoció un audio que complica al acusado.

Este lunes, se conoció un estremecedor audio de una de las víctimas del doble femicidio que mantiene en vilo al país. Por el momento, hay un único detenido en la causa. Se trata de Pablo Laurta, quien fue detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir hacia Uruguay junto a su hijo.

En dicho audio se escucha a Luna Garnier (24), la joven que fue asesinada junto a su madre en su casa, ubicada en el barrio de Villa Serrana, Córdoba. “Hola, gracias por el mensaje, disculpá la molestia, yo consulto más que nada porque estoy otra vez con problemas con el progenitor de mi hijo, no se le puede decir padre, así que tengo que estar atenta”, expresó en este mensaje de voz que le envió a una vecina, un mes antes de ser asesinada.

“Ya consulté igualmente al lado para ver si es de ellos, todavía no me respondieron, por las dudas yo pregunto, gracias. Cualquier cosa que se vea, por favor avisame o a la Policía. Gracias y perdón”, concluye el mensaje, al que accedió El Doce.

Quiénes eran las víctimas del doble femicidio Luna vivía junto a su madre, Mariel Zamudio (50), y su hijo, en una casa sobre la esquina de San Pedro Toyos y Chimu, en el barrio Villa Serrana. La joven de 24 años había vuelto a Córdoba, tras haber vivido en Uruguay junto a su hijo y a su expareja. Según trascendió, su regreso al país se dio debido a que sufrió varios episodios de violencia. Luna había denunciado a su ex y hasta tenía un botón antipánico. Sin embargo, él decía que había sido acusado “injustamente”.