La dramática historia de la mamá de Pedro Rodríguez Laurta, el nene desaparecido en Córdoba

Luna Giardina era la mamá de Pedro Rodríguez Laurta, y fue asesinada junto a la abuela del nene en un doble femicidio en Córdoba.

La historia de la mamá de Pedro Pedro Rodríguez Laurta, de 5 años, está desaparecido desde el sábado. Por el momento, se cree que estaría con su papá Pablo, quien lo habría sustraído luego de asesinar a la mamá de su hijo y a su abuela.

Cómo fue el doble femicidio De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre llegó por la tarde al domicilio donde vivían la mamá y la abuela de Pedro. Allí sacó su arma y las mató. Luego, se llevó al nene. Desde entonces, no se sabe más nada.

Si bien lo están buscando intensamente en Córdoba, el Ministerio de Seguridad nacional emitió un Alerta Sofía para expandir la búsqueda por todo el país. A su vez, Interpol emitió un pedido de captura para el papá del menor.

La dramática historia de la mamá de Pedro Rodríguez Laura La mamá de Pedro tenía botón antipánico. Hacía tres años que había llegado a Córdoba desde Uruguay, donde vivía con su expareja.