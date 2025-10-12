Encontraron a Pedro, el nene desaparecido tras el femicidio de su abuela y su madre, y su padre quedó detenido

El niño Pedro Rodríguez Laurta de 5 años que había sido sustraído por su padre y permanecía desaparecido fue hallado esta tarde sano y salvo en la ciudad entrerriana de Concordia, mientras que su padre Pablo Laurta fue detenido en Gualeguaychú por estar acusado de asesinar a la madre y a la abuela del niño en Córdoba .

Fuentes policiales informaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio y el femicida sería Laurta, quien ya tenía antecedentes pór violencia de género contra su ex pareja.

El padre del niño fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú cuando organizaba el traslado hacia la frontera uruguaya en taxi.

Fuentes judiciales informaron que en el accionar actuaron la Policía de Córdoba y de Entre Ríos.

Por su parte, la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familia a cargo de Gerardo Reyes informó que el menor fue encontrado en Concordia Entre Ríos sano y salvo.

El niño estaba desaparecido desde el sábado, en un hecho directamente vinculado a una investigación por Homicidio Doblemente Calificado ocurrido en la misma fecha y lugar.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º Turno, a cargo de la causa, había activado el Alerta Sofía y los pedidos de captura a Interpol.

El Ministerio de Seguridad de la Nación se había sumado a la búsqueda del menor, por medio del Sistema Federal de Búsqueda de Personas desaparecidas y extraviadas (SIFEBU), en el que detalla características físicas y particulares del niño.

El presunto responsable de los crímenes y del secuestro del niño es Pablo Laurta, padre del menor y de nacionalidad uruguaya.

Según los informes policiales, Laurta habría ingresado a la casa de su ex pareja en la calle San Pedro de Toyos el sábado por la mañana y mató a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, utilizando un arma de fuego.

La tragedia se inscribe en un contexto de antecedentes de violencia de género. Luna Giardina había escapado de Uruguay con su hijo Pedro hacía casi tres años, luego de que Pablo Laurta intentara ahorcarla en una ocasión anterior.

A pesar de las denuncias existentes contra el agresor, y de que la víctima contaba con un botón antipánico, Giardina no llegó a activarlo en el momento del ataque.

Además, el presunto autor de los crímenes es señalado como el creador de una cuenta en redes sociales denominada “Varones Unidos”.

FC/GAM