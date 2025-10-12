Alerta Sofía: cómo es Pedro Rodríguez Laurta, el nene de 5 años desaparecido en Córdoba

El Ministerio de Seguridad emitió un Alerta Sofía por Pedro Rodríguez Laurta, el nene de 5 años que desapareció en Córdoba tras el doble femicidio de su mamá y su abuela.

Desde el sábado, Pedro Rodríguez Laurta está desaparecido. El Ministerio de Seguridad emitió un Alerta Sofía ya que el nene de 5 años habría sido sustraído por su papá, acusado por un doble femicidio.

Pablo Laurta es el principal apuntado por el crimen de la mamá y la abuela de Pedro, y tiene una orden de captura por parte de Interpol.

Cómo es Pedro Rodríguez Laurta De acuerdo al Alerta Sofía, Pedro tiene pelo castaño oscuro, ojos también marrón oscuro, y mide aproximadamente 1,25 metros. A su vez, camina "chuequito", presenta una dificultad en el habla y está diagnosticado con un trastorno del espectro autista (TEA).

Ante cualquier información sobre el paradero del nene, comuníquese a la línea 134. Los llamados son gratuitos y anónimos.

Qué es un Alerta Sofía y cómo funciona El Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la inmediata búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos. Su propósito es coordinar el trabajo del sector público, privado, medios de comunicación y sociedad civil en casos donde la vida del menor se considere en “Alto Riesgo Inminente”.