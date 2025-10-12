Buscan desesperadamente a un nene de 5 años tras el doble femicidio de su abuela y su mamá
Desde el sábado a la mañana que está desaparecido, tras el femicidio de su abuela y su mamá, identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.
La localidad de Villa Rivera, en Córdoba, se encuentra conmocionada luego del doble femicidio en el que fueron asesinadas Luna Giardina y Mariel Zamudio. Además, tras el hecho, se reportó la desaparición de un nene de 5 años, hijo de una de las víctimas, identificado como Pedro Rodríguez.
El acusado de los asesinatos y de la desaparición del menor sería Pablo Laurta, un hombre de nacionalidad uruguaya, expareja de Giardina y padre del pequeño.
Según informaron, Laurta ingresó al domicilio de su ex pareja, ubicado en la calle San Pedro de Toyos, donde también se encontraba su ex suegra, y las asesinó con un arma de fuego este sábado por la mañana.
El acusado del doble femicidio y su historial violento
Mientras se lleva a cabo una intensa búsqueda del menor, trascendió que Laurta ya contaba con antecedentes de violencia. En una ocasión habría intentado ahorcar a Giardina, lo que motivó que la mujer escapara de Uruguay con su hijo hace algunos años.
Por el momento, no hay noticias sobre el paradero de Laurta ni del niño, en un caso que está siendo investigado por el fiscal de violencia familiar de turno, Gerardo Reyes.