Buscan desesperadamente a un nene de 5 años tras el doble femicidio de su abuela y su mamá

Desde el sábado a la mañana que está desaparecido, tras el femicidio de su abuela y su mamá, identificadas como Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Pedro Rodríguez, el nene de 5 años, buscado tras los femicidios de su abuela y su madre.

La localidad de Villa Rivera, en Córdoba, se encuentra conmocionada luego del doble femicidio en el que fueron asesinadas Luna Giardina y Mariel Zamudio. Además, tras el hecho, se reportó la desaparición de un nene de 5 años, hijo de una de las víctimas, identificado como Pedro Rodríguez.

El acusado de los asesinatos y de la desaparición del menor sería Pablo Laurta, un hombre de nacionalidad uruguaya, expareja de Giardina y padre del pequeño.

Según informaron, Laurta ingresó al domicilio de su ex pareja, ubicado en la calle San Pedro de Toyos, donde también se encontraba su ex suegra, y las asesinó con un arma de fuego este sábado por la mañana.

El acusado del doble femicidio y su historial violento Mientras se lleva a cabo una intensa búsqueda del menor, trascendió que Laurta ya contaba con antecedentes de violencia. En una ocasión habría intentado ahorcar a Giardina, lo que motivó que la mujer escapara de Uruguay con su hijo hace algunos años.