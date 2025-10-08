Doble femicidio en Bahía Blanca: quiénes eran las dos mujeres halladas calcinadas en su casa

La ciudad de Bahía Blanca se encuentra conmocionada por el angustiante hallazgo de una madre y su hija calcinadas en su propia vivienda. Aún no hay detendos y la principal hipótesis indica que se trató de un femicidio, cuyo autor sería un hombre que tenía un vínculo afectivo con la mayor de las mujeres .

Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25). El Personal policial y dotaciones de Bomberos del Cuartel Central encontraron sus cuerpos el miércoles a la madrugada, luego de un llamado de los vecinos que alertó por un incendio.

Según se informó, ambas mujeres vivían en el barrio Thompson, en la ciudad de Bahía Blanca . Vivían juntas en la misma casa y Miriam, la madre, se ganaba la vida limpiando casas.

Mariana, por su parte, armaba y vendía viandas de comida. Había jugado al hockey en el club Palihue donde, según el relato familiar, se habían conocido sus padres. El hombre, asimismo, había fallecido hacía dos años de cáncer.

Ambas mujeres eran muy queridas en el barrio. Los vecinos, muy conmovidos, las recuerdan como trabajadoras, para nada problemáticas, humildes y respetuosas, y exigieron justicia a través de los medios locales.

Doble femicidio Bahía Blanca La Justicia investiga un doble femicidio. X

Femicidio, la principal hipótesis del crimen

Según las primeras declaraciones, los vecinos habían informado detonaciones de disparos y un hombre que escapaba de la zona en una moto- Asimismo, las primeras pericias confirmaron la presencia de restos de nafta en el domicilio.

La principal hipótesis apunta a un hombre que mantenía una relación sentimental con Velázquez. Los investigadores creen que el sospechoso discutió con ella en la noche del martes, la asesinó y luego mató a su hija, quien se encontraba en la vivienda. Más tarde habría iniciado el fuego para intentar borrar las evidencias del doble crimen.

“Ellas no tenían nada de valor en la casa, solo los teléfonos y una moto de mi hermana. Estoy convencido de que esto es un doble femicidio", aseguró Leandro, hijo y hermano de las víctimas, al medio local La Brújula 24.

El caso es investigado por la Fiscalía Nº 5, a cargo del doctor Jorge Viego, y por distintas dependencias de la policía bonaerense.