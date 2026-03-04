Bahía Blanca: la historia de adopción que nació en un aula y emociona a todos

Lo que comenzó como un vínculo escolar en 2023, en el aula de una escuela de Bahía Blanca , terminó convirtiéndose en una historia de adopción que cambió dos vidas. Lucila era la maestra; Rocío, su alumna. Hoy se presentan ante el mundo de otra manera: son mamá e hija.

Rocío había llegado a un hogar bajo una medida de abrigo. Tenía nueve años y no contaba con una familia que la acompañara. Entró al curso con el ciclo ya empezado y, desde el primer día, algo se generó con su maestra. Para la nena fue “amor a primera vista”.

La docente empezó a preocuparse cuando faltaba a clases, quiso saber cómo estaba y qué necesitaba. El vínculo pedagógico se transformó en algo más cercano. Rocío comenzó a confiar. Un día le dijo que nadie la visitaba en el hogar, y le preguntó si podía ir ella.

Lucila habló con el director, se presentó como referente afectivo y comenzó a acompañarla también fuera del aula. Gestionó terapias que la nena necesitaba y no estaba recibiendo, buscó profesionales y formalizó una vinculación que crecía día a día.

La primera salida recreativa fue durante unas vacaciones de invierno. Un helado compartido y, en el regreso, una pregunta que cambió todo. Según contó Rocío a TN, en ese auto le dijo a su maestra lo que venía pensando hacía tiempo: que quería que la adoptara.

Lucila se sorprendió. Le preguntó si estaba segura. Rocío respondió que sí, una y otra vez. Soñaba con tener una mamá docente que la ayudara con la tarea y la acompañara siempre.

Para la maestra, de 36 años, la propuesta implicó replantearse su vida. Nunca había proyectado la maternidad como un deseo propio. Estaba en pareja, pero no compartían ese plan. Si avanzaba, la decisión sería exclusivamente suya.

Una mamá y una hija

En noviembre de ese mismo año, la nena comenzó a quedarse en su casa bajo una extensión de la medida de abrigo. Iba y volvía del hogar mientras la situación legal se resolvía. Hasta que un día Lucila dejó una nota en el espejo: ya no regresaría más. Irían a buscar sus cosas. Se quedaba definitivamente.

de maestra y alumna a madre e hija foto TN (2)

No fue un camino sencillo. Rocío debía adaptarse a reglas estables y Lucila aprendía a ser mamá de una niña de nueve años atravesada por experiencias dolorosas. Hubo límites, enojos y aprendizajes compartidos.

En paralelo, avanzó el proceso judicial por las violencias sufridas en la infancia de Rocío. El responsable fue condenado a nueve años y seis meses de prisión, y Lucila la acompañó en cada instancia.

El caso fue considerado excepcional: la docente no figuraba en el registro oficial y la niña no tenía aún declaración de adoptabilidad. Pero la Justicia priorizó el interés superior y el derecho a la identidad, otorgó primero la guarda y, tras dos años, la adopción plena.

Rocío pidió llevar el apellido de su mamá adoptiva y ser reconocida legalmente como su hija. También solicitó no mantener vínculo con su familia biológica. Y fue escuchada.

Hoy, cuando les preguntan quién fue la más valiente, Rocío responde sin dudar que fue ella: fue quien dijo primero “esta es mi mamá”, quien denunció y quien se animó a pedir una familia. Lucila, en cambio, asegura que entendió que su proyecto de vida la estaba esperando en esa aula.