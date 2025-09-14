Cayó una "bola de fuego" en Bahía Blanca y el meteorito se vio desde Buenos Aires hasta Río Negro

El increíble hallazgo se realizó este sábado por la tarde, donde el bólido que se vio como una bola de fuego, fue registrado por distintas localidades.

Los vecinos vieron una gran destelló durante la caída del meteorito.

Un hecho sorprendente se vio este sábado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, después de que un meteorito atravesara el cielo. El mismo fue registrado por los vecinos de las localidades, descripto como "una bola de fuego".

Este fenómeno, que se produce cuando restos de roca o de metal ingresan a gran velocidad a la atmósfera terrestre, fue capturado en video y se volvió viral en redes sociales.

El bólido generó un gran haz de luz junto a una estela que, en ocasiones, suele estar acompañada de un fuerte estruendo o explosión. El mismo fue registrado por ciudadanos de Bahía Blanca, Viedma y Santa Rosa, entre otras localidades.

Cómo se vio el meteorito en las localidades Al producirse durante el día, la luz que provocó la caída de este bólido hizo que muchos vecinos pudieran verlo y grabarlo. Según reportaron, en Bahía Blanca se vio cómo dejó una estela blanca al pasar.

Meteorito portada Cómo se vio el meteorito en La Pampa.