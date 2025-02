Un meteorito cayó en Bariloche durante la madrugada y sorprendió a todos

Una insólita situación vivieron los habitantes de Bariloche, ciudad en la que cayó un meteorito e iluminó la ciudad durante la noche del marte. El hecho provocó la sorpresa de los vecinos y turistas que se encontraban en la localidad patagónica.

La caída del bólido ocurrió durante la madrugada, cuando un fuerte sonido despertó a la ciudad tras la caída de una roca que se desprendió del sistema solar e iluminó a todo Bariloche. Tras la noticia, la Agencia Noticias Argentinas dialogó con Daniel Chiesa, del emprendimiento de astroturismo Astropatagonia.

El especialista fue consultado sobra la caída del bólido y explicó que "se tratan de rocas del sistema solar que se atraviesan en la trayectoria de la órbita terrestre e ingresan a la atmósfera a grandes velocidades".

Chiesa también señaló que este tipo de bólidos "se incineran rozando las moléculas del aire y generan los tremendos efectos que se observaron en el cielo".

Y agregó: "Estaba volviendo de mi observatorio astronómico donde realizo astroturismo y fue increíble la experiencia, más para la gente que venía conmigo en el auto", contó el experto.

Además de señalar que se escuchó una "explosión", afirmó que los meteoritos "no suelen llegar a la superficie" ya que algunos de estos eventos "ocurren a unos 100 kilómetros de altura". En cuanto a si este tipo de fenómenos puede ser recurrente, Chiesa advirtió que no se trata de una habitualidad. "No se pueden predecir, son muy chiquitos. Fue una sorpresa".

Pese a que desde la noche del martes se reporte aumento de humo por los incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, la caída del bólido se pudo observar sin problemas.

Dicho espectáculo fue observado también en las ciudades chilenas de Futrono, Los Lagos, Lanco, Río Bueno y Valdivia.