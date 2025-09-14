Qué es la estrategia fast fashion que quieren aplicar las marcas de autos chinos en Argentina

El mercado automotor argentino se enfrenta a una disrupción inédita: la llegada de marcas chinas como BYD, que buscan imponer un modelo de consumo similar al de la moda rápida.

“Los chinos quieren que los autos sean como la ropa de Zara: fast fashion . Que los cambies cada dos o tres años, que se vuelvan descartables”, sostiene Anabella Guimarey, CEO y Co-fundadora de El Cero Km, el primer marketplace de autos nuevos en Argentina .

En Argentina, sin embargo, el panorama es muy distinto. Con un parque automotor envejecido y precios dolarizados, los consumidores se aferran a sus usados como si fueran un tesoro. “Se piden cifras desorbitadas por autos que ya no valen eso, y existe un pánico generalizado a pagar 18 mil dólares por un cero kilómetro que se deprecie rápido”, explica Guimarey.

Según la ejecutiva, la clave para las automotrices chinas será el precio: “No la van a tener tan fácil. Solo si salen con valores ultra competitivos podrán penetrar en el mercado. Que sea un no-brainer comprarte un Dolphin Mini a 16 mil dólares cuando un Kwid vale 18 mil”.

Pero ser “chino” no significa necesariamente baja calidad. Al contrario, estas marcas ofrecen garantías extensas de entre 5 y 7 años, y avances tecnológicos notables en batería, software e inteligencia artificial, lo que incentiva la renovación constante de modelos.

Incluso en su estrategia comercial adoptan un estilo local. “Los chinos más argentinos que nunca: salieron con una preventa sin precios. Ni los planes de ahorro se atrevieron a tanto”, ironiza la CEO de El Cero Km.

El impacto de BYD y el dominio de BAIC

Mientras el mercado argentino observa expectante la evolución de este fenómeno, El Cero KM se posiciona como un actor innovador que moderniza la experiencia de compra. Con un modelo 100% online, sin concesionarias ni vendedores, y con entrega a domicilio en CABA, la startup busca marcar un diferencial frente a la lógica tradicional del sector.

Es cierto que todavía no son un número representativo. Sin embargo, en otros mercados – incluso en la región – su crecimiento fue muy rápido y anticipa lo que puede pasar en la Argentina.

Más allá del volumen de operaciones que hoy tienen, dentro de este segmento hay una fuerte competencia y se espera que se profundizará en el corto y mediano plazo. Un dato importante será el ingreso de BYD, que empezará a operar a partir de octubre.

Mientras tanto, el mercado de marcas chinas tiene un claro dominador que es BAIC, que domina el 29,6% de los patentamientos en el acumulado durante los primeros ocho meses de 2025. En total, lleva vendidas 1.967 unidades.