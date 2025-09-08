Qué pasó con la venta de autos usados en agosto: ¿es una señal?

El sector automotor cerró un mes con contrastes. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( Acara ) informó que el número de vehículos patentados durante agosto de 2025 ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 41.507 unidades.

De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos .

El presidente de Acara , Sebastián Beato, comentó: "El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones".

Sin embargo, otra realidad vive el mercado del usado. La Cámara del Comercio Automotor (CCA), anunció que en el mes de agosto se comercializaron 167.525 vehículos usados , un 5,05% menos que en igual mes de 2024 (176.435 unidades). Si lo comparamos con julio (179.363 unidades), la baja llega al 6,60%.

En el período enero-agosto 2025 se vendieron 1.265.292 unidades, un aumento del 15,08% con respecto a igual período de 2024 (1.099.501vehículos).

Agosto volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 9.172 unidades.

"Después de importantes meses con buenos volúmenes de venta de autos usados, agosto mostró una desaceleración con respecto a igual mes de 2024 y también comparado con julio. No así, en el total comercializado durante los primeros 8 meses del año, con un crecimiento importante del 15,08%", dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

"Es indudable que hay motivos que hicieron que bajaran las ventas. La incertidumbre generada por la política, elecciones de por medio, ha repercutido en el mercado cambiario con el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y las altas tasas de interés ofrecidas por los bancos, llevaron a que el público que estaba interesado en realizar una compra, decidiera esperar o cancelar la misma", manifestó el directivo.

"La demanda sigue vigente y las agencias tienen un importante stock de autos en todo el país. Además, los precios de los vehículos ya se han acomodado a la realidad del mercado", expresó Lamas.

"El motor que viene empujando desde hace meses al sector sigue siendo el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (41,68%), seguido de Neuquén (36,15%), La Rioja (31,16%), Catamarca (30,36%), Jujuy (30,10%) y Salta (27,96%). Capital Federal ocupa el último lugar en crecimiento con apenas un 8,50%", finalizó Alejandro Lamas.