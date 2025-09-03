El dato de agosto que muestra el contraste entre la producción y las ventas de autos

El sector automotor muestra en estos primeros ocho meses del año un contraste entre lo que sucede en cuando a ventas internas y producción . La demanda de 0km en 2024 muestra un crecimiento cercano a 70% respecto al año pasado. Esto se debe a una mayor oferta de vehículos, por la apertura a las importaciones, la reaparición del crédito y la mejora del poder adquisitivo en dólares de una parte de la sociedad.

La participación de 0km importados pasó de alrededor de 30%, hasta hace dos años, a más de 60% en la actualidad. Se venden más autos en general, pero el mayor crecimiento se registra en los modelos que llegan del exterior. En tanto, la situación industrial es diferente. Por distintos motivos, la producción automotriz no acompaña el ritmo de la expansión del mercado interno.

Una parte se explica por el fin de producción de algunos modelos (como el Volkswagen Taos) o la baja de la actividad de fábricas como Nissan que, el mes que viene, deja de producir en la Argentina la pick-up Frontier. Esto también afecta a su modelo "mellizo" Renault Alaskan. En el caso de Volkswagen, la automotriz mantiene la producción de Amarok, pero con una baja de la demanda de exportación, por lo que la planta tendrá paradas intermitentes desde las próximas semanas hasta fin de año.

La terminal espera el inicio de la fabricación de la nueva Amarok, que se conoce como Proyecto Patagonia, que llegará a mitad de 2026. Mientras tanto, su nivel de actividad estará resentido. Por el lado de Toyota, el Grupo Stellantis y Ford, el ritmo de actividad se mantiene en alza y sostiene los números del sector. También hay que tener en cuenta que la exportación de vehículos está golpeada por la pérdida de competitividad por el aumento de los costos en dólares y los derechos de exportación que pagan al vender un 0km al exterior.

Con este panorama, la asociación que agrupa las automotrices ( ADEFA ), difundió hoy los datos de actividad de agosto. En agosto de 2025, las terminales automotrices produjeron en 20 días hábiles de actividad un total de 44.545 unidades, lo que se tradujo en una suba de 20,0 % respecto al mes anterior y una baja del 13,8 % frente a agosto de 2024. No obstante, en el acumulado enero-agosto, el sector continúa transitando por terreno positivo ya que alcanzó una producción de 332.135 unidades, registrando un alza del 6,2 % en comparación con el mismo período del año pasado.

En el pilar de exportaciones, se enviaron al exterior 25.503 vehículos durante agosto, lo que representó un crecimiento de 39,9 % respecto de julio y una baja de 22,1 % en la comparación interanual. El saldo acumulado enero-agosto marca 173.382 unidades exportadas, es decir, un 7,7 % menos que en 2024.

“Superada la estacionalidad que condicionó el desempeño del mes pasado, tal como lo mencionamos en julio, la industria automotriz retomó el ritmo de actividad, mostrando en agosto una recuperación con crecimiento en las tres principales variables de producción, exportaciones y ventas mayoristas”, analizó Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y añadió que “en el acumulado enero-agosto, el exportador es el único pilar con desempeño negativo en la comparación interanual. Por eso, desde el sector avanzamos en una agenda de trabajo que articula el sector público y el privado orientada a la mejora continua de la competitividad con foco en la reducción de la carga impositiva a nivel nacional, provincial y municipal siendo fundamental el compromiso de provincias y municipios”.

“Este es un factor clave para potenciar la competitividad sistémica de la industria”, dijo Zuppi y agregó que al mismo tiempo “trabajamos junto a Cancillería en la ampliación del acceso a mercados internacionales, ya que la Argentina sigue contando con una limitada red de acuerdos de libre comercio, lo que restringe nuestras posibilidades frente a competidores de la región y del mundo en los mercados de interés donde todavía no logramos capitalizar oportunidades con un mejor acceso”.

Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, el informe indica que el sector comercializó a la red de concesionarios 51.766 unidades durante agosto, 3,1 % más se compara con las entregas de julio y 33,8% por arriba del volumen del mismo mes del año pasado. En ocho meses, las empresas automotrices colocaron en las redes comerciales 400.953 unidades, lo que arroja un crecimiento de 71,6% respecto de las 233.711 unidades que se comercializaron entre enero y agosto de 2024.