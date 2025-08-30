Cierra agosto con un dato positivo en ventas de autos 0km

El sector automotor cerró un mes que estuvo marcado por los fuertes aumentos de precios de los que hubo al final de julio, con subas de entre 3% y 12%, lo que generó algo de incertidumbre en los días posteriores a esos anuncios, sumado al impacto por la suba de las tasas.

Sin embargo, a fuerza de descuentos, las operaciones de agosto mantuvieron la tendencia alcista respecto a igual mes de 2024. Si bien la actividad de agosto fue importante, algunos problema en los registros automotores hicieron que se postergaran algunos patentamientos que se verán reflejados en septiembre.

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) informó que el número de vehículos patentados durante agosto de 2025 ascendió a 54.664 unidades, lo que representa un crecimiento del 31,7% interanual, ya que en agosto de 2024 se habían registrado 41.507 unidades.

Si la comparación es contra julio se observa una baja del 13% ya que en ese pasado mes se habían registrado 62.821 unidades. De esta forma, en los ocho meses acumulados se patentaron 444.041 unidades, esto es un 65,6% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 268.078 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "el año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre.

De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018. Tenemos que seguir estimulando esta demanda desde toda la cadena de valor, con financiación, promociones, incentivos fiscales y una oferta bien amplia, y en eso estamos trabajando", completó Beato.

Por otro lado, con los datos cerrados de julio, las inscripciones de prendas sobre 0km acumulan en lo que va del año un 110,4% de crecimiento respecto a los mismos 7 meses de 2024, y en el caso de la financiación de transferencias de usados, las prendas acumulan una suba del 41,7%. En julio, se inscribieron 30.313 prendas para financiar operaciones de venta de 0km. Esa cifra representa una suba del 23,7% respecto de junio y del 68,4% respecto del mismo mes del año pasado.

Este número acompaña al desempeño del mercado de vehículos nuevos, ya que la participación de las prendas en el total de operaciones. Si bien subió marginalmente respecto de junio, se mantiene en el orden del 48,3%, cifra algo superior a los registros de enero, marzo, abril y junio y muy cercane a a febrero y mayo.