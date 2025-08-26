Crean una ventanilla única para el pago digital de trámites de automotores

El Gobierno creó una ventanilla única para el pago de trámites de automotores. Permitirá el pago de radicación, transferencias y multas de tránsito.

Desde ahora todos los pagos por trámites relacionados al mercado automotor tendrán una única ventanilla y será virtual. El ministerio de Justicia publicó una resolución por la que crea la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), en el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios que centralizará en un sistema único el pago todas las operaciones relacionadas.

La Resolución 572/2025 publicada en el Boletín Oficial señala que el nuevo sistema entrará en funcionamiento el 1 de noviembre de 2025. La idea es simplificar y digitalizar todo el proceso y avanzar en la racionalización de recursos del Estado en el marco de las reformas impulsadas por el DNU 70/2023, fundamento jurídico del "plan motosierra".

La falta de pago de multas o impuestos no impedirá realizar trámites La norma propone a provincias y municipios la adhesión al nuevo régimen para integrar la totalidad de la gestión de pagos por radicación y transferencia de dominio de automotores y por multas de tránsito.

Por supuesto, que las administraciones locales deberán manifestar su voluntad de adhesión, ya que la norma no los puede obligar. El texto establece que “el costo por la implementación y mantenimiento del servicio a ser definido por la Autoridad de Aplicación debe ser uniforme para todas las jurisdicciones adheridas”.