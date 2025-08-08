La producción automotriz cayó 13,4% en julio

En julio la producción nacional de vehículos fue de 37.112 unidades, un 13,4 % menos respecto de junio.

En julio de 2025, las terminales automotrices locales fabricaron 37.112 vehículos durante 19 jornadas laborales, lo que representó una disminución del 13,4% en comparación con junio y un retroceso del 16,5% respecto del mismo mes del año anterior. Sin embargo, en el período acumulado de enero a julio, la producción alcanzó 287.590 unidades, registrando un crecimiento interanual del 10,1%.

En cuanto a las exportaciones, durante julio se enviaron 18.225 unidades al exterior, lo que significó una caída del 19,9% frente al mes previo y del 35,7% en comparación con julio de 2024.

Renault Alaskan Foto: Renault Renault Alaskan Foto: Renault En los primeros siete meses del año, los despachos al extranjero sumaron 147.879 vehículos, cifra que refleja una baja del 4,7% respecto del mismo lapso del año pasado. Según Martín Zuppi, presidente de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), a pesar del crecimiento acumulado en la producción automotriz, la disminución registrada en julio en fabricación y exportaciones respondió a factores estacionales vinculados al receso vacacional y a tareas de mantenimiento y actualización tecnológica realizadas en algunas plantas por nuevas inversiones.

El directivo destacó la importancia de mantener una agenda de trabajo coordinada para mejorar la competitividad del sector y recuperar participación en los mercados internacionales, subrayando que resulta clave acompañar los esfuerzos nacionales con el compromiso de provincias y municipios para reducir la carga impositiva y así potenciar la industria.