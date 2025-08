La reacción de Soledad Pastorutti tras ser abucheada e insultada en La Voz Argentina

En diálogo con un móvil de Sálvese quien pueda (América TV), Pastorutti explicó sobre su determinación de no elegir a ninguno de los participantes de La Voz Argentina que protagonizaron la batalla en cuestión: "Es duro, pero lo tenemos que hacer. Y de todas las batallas a todos los coaches nos va a pasar, en una nos vamos quedar con dos y en otra vamos a tener que prescindir de dos. Es así, no lo podemos cambiar".

Tras dejar en claro que se limitó a seguir las reglas del formato, Soledad Pastorutti agregó: "Es difícil, por eso creo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar', porque la verdad no la tengo. Mi decisión en tu carrera, en tu vida, no es gravitante. En La Voz Argentina hay un solo ganador y lo importante es aprovechar la pantalla mientras la tengas para que la gente te conozca".

Soledad Pastorutti rompió el silencio tras la polémica en La Voz Argentina

Luego, sobre la reacción de los familiares de los concursantes que indignados la abuchearon desde la tribuna, Pastorutti reconoció: "Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá embroncado con un montón de gente que le habrá dicho 'no, hoy no sube, hoy no sube', pero a nosotros nos enseñó mucho eso. Yo pido disculpas, lo hago con respeto, pero me toca hacer esto".