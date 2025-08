Polémica en La Voz Argentina: Soledad Pastorutti tomó una impactante decisión con dos participantes y el escándalo estalló

Tras finalizar la performance, el jurado coincidió en que a ambos les faltó energía y que cumplieron con la batalla, pero no sintieron que tuvieran ganas de romperla, sabiendo que puede ser la última chance de cantar. Entonces, le tocó a la Sole dar su opinión, la cantante confesó que estaba entre dos decisiones.

"Hay que demostrar que queremos estar acá, no importa si están jugando contra un equipo que lo sienten mayor, hay que salir a ganar. Más con esa juventud que tienen, ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse las formas... Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos", le expresó Pastorutti a los participantes .

Esto fue lo que le dijo Soledad Pastorutti a dos participantes de La Voz Argentina

Yo Quisiera- Segundo Maciel Vs. Máximo Medina En La Voz Argentina 2025

La artista, anunció que su decisión ya estaba tomada y les dijo a los concursantes: "Tómenlo con mucho amor, a pesar de que parezco hoy la mala de la película. Porque no tiene que ver con eso, tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos".