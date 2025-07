"Clara, ¿vos estabas nerviosa? Te sentí achicada y no te sentí disfrutando. Creo que Ámbar fluyó mucho más en ese sentido. Hubo cosas complicadas y la vi buscando más. Vos arrancaste corrida en la afinación y no te vi luchar", expresó la estrella del Pop sobre la presentación de Ámbar y Clara.

Los coaches criticaron fuertemente a dos participantes en La Voz Argentina

La Voz Argentina: la durísima crítica de los coaches a dos participantes

Luck Ra, por su parte, decidió apoyar a las chicas, pero no faltó la crítica en su devolución: "Estuvo bien, pero me hubiese gustado que lo sintieran un poco más". Mientras que Soledad Pastorutti remarcó que "no me pareció una buena batalla y creo que hay mucho por trabajar. Las dos estuvieron incómodas".