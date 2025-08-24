Qué factores explican el buen momento que atraviesa el mercado automotor

El mercado automotor atraviesa, digamos, por un muy buen momento: ya se llevan patentados 388.612 vehículos en 2025 , lo que es casi un 72% más que en igual período de 2024 y más de un 39% más respecto a 2023. De modo que el desempeño de los primeros siete meses del 2025 es el mejor de los últimos años , aunque aún está lejos de los techos de 2011, 2012, 2013, 2017 y 2018, cuando las ventas sobrepasaron las 500.000 unidades en ese mismo período.

No hay duda que el aumento en la participación de vehículos importados , las altas tasas de interés y los salarios reales estancados representan un desafío para la producción local, mientras el sector atraviesa cambios en la demanda y la oferta.

Dada su alta capacidad de generación de empleo, desarrollo tecnológico y encadenamientos con el resto de la economía, la consultora Analytica realizó un análisis tanto de la demanda como de la oferta.

Por el lado de la demanda, hay tres factores que ayudan a entender el salto en los patentamientos: la expansión crediticia , la mejora de los precios relativos , y la recuperación de los salarios reales desde mínimos.

Qué factores operan sobre la oferta

Se debilita el crecimiento, mayor oferta importada y aumento de autos de origen asiáticos.

Tras la recuperación, la industria automotriz comienza a perder dinamismo: la producción de vehículos (autos y utilitarios livianos) creció en el año un 10,1% interanual en el acumulado hasta julio. Aunque aún se ubica un 16,6% por debajo del mismo período de 2023, un año particularmente complejo para las importaciones debido a las SIRA. En cambio, si se compara con el promedio para el mismo período entre 2014 y 2023, excluyendo 2020, se ubica un 3,8% por encima, es decir, la recuperación fue relevante, pero los niveles no son tan elevados como lo son los de importaciones. En junio y julio, sin embargo, se ve una desaceleración marcada en la producción, con dos caídas mensuales consecutivas (-8,7% y -16,5% mensual) y la primera caída interanual en 4 meses, del 16,5% en julio, volviendo a niveles de producción mensual de vehículos de mediados del año pasado. Excluyendo el período 2019-2021, se trató del peor julio desde 2006 para la producción de autos. Además, la recuperación desde los mínimos de junio del año pasado no fue igual en toda la cadena automotriz, siendo más moderada en el sector autopartista por el impacto de mayores importaciones tanto de vehículos como de partes. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC, hasta junio pasado la producción de terminales automotrices había crecido un 18,9% interanual acumulado, frente al 5,4% registrado por el sector autopartista. Asimismo, mientras los fabricantes de vehículos operaban con niveles mensuales de producción 18,3% por encima del promedio entre 2016 y 2023 (excluyendo 2020), las autopartistas lo hacían 5,6% por debajo del mismo promedio.

Un dato no menor: la producción local tiene un gran impacto en el empleo, tanto directo como indirecto, debido a su extensa red de encadenamientos con el resto de la economía. De hecho, se posiciona entre las actividades con mayor efecto multiplicador ya que genera aproximadamente 3,3 empleos indirectos por cada empleo directo, y presenta además niveles de informalidad por debajo del promedio industrial. A fines de 2024, el conjunto del sector automotriz generaba 75.825 empleos registrados privados directos. Representa el 6,1% del total de la industria y el quinto en orden de importancia luego de alimentos y bebidas, metales, textil y calzado y químicos. Dentro del sector, el 54,8% del empleo correspondía al segmento autopartista (41.573 puestos, equivalente al 3,4% del total industrial), mientras que el 35,4% provenía de los fabricantes de terminales (26.858, 2,2% del total de la industria). Hasta el cuarto trimestre de 2024, el empleo registrado en terminales automotrices exhibía una caída interanual del 7%, mientras que en el segmento autopartista la contracción fue del 3,3%. Según los registros del Sistema de Riesgos del Trabajo, durante el primer cuatrimestre de 2025 no se observan variaciones significativas respecto de la situación a fines de 2024.

Crece la participación de vehículos e insumos importados : esto fue muy marcado fue en autos. El patentamiento de autos nacionales creció 19,3% interanual en el primer semestre, mientras que el de importados se disparó 146,3%, alcanzando el 68,9% de participación de mercado (74,4% en junio), frente al 51,7% del mismo período de 2024 y al 45,9% de 2023. Si bien el crecimiento de los importados es muy acelerado, la participación se acerca más a la relación histórica de un segmento donde, en general, superó el 60%, salvo entre 2022 e inicios de 2024, cuando las restricciones a las importaciones limitaron su presencia. No obstante, la relación todavía se encuentra por debajo del promedio entre 2018 y 2020, cuando la proporción era del orden del 80%, con picos del 84%, por lo que quedaría margen para seguir ampliándose (cabe recordar que en Argentina se fabrican únicamente 4 modelos de autos, sin contar las SUVs: Peugeot 208, Fiat Cronos y Renault Logan y Sandero, que Renault anunció que los discontinuará). En el primer semestre se patentaron 151.057 autos importados, el valor más alto desde 2018 cuando se vendieron 305.405. En el caso de los autos nacionales, los patentamientos llegaron a 68.262, por debajo de las ventas de 2023 (80.165) pero si se excluye ese año atípico por el estricto control a las importaciones, también es el valor más elevado desde 2018 (77.513) para un primer semestre.” Otra manera interesante de ver lo anterior es a través de los modelos de autos más vendidos: mientras que las ventas de autos fabricados localmente como el Fiat Cronos y el Peugeot 208 crecieron 15,5% y 19,1% interanual acumulado hasta julio, autos importados como el Toyota Yaris, el Volkswagen Polo y el Chevrolet Onix crecieron 59,8%, 118,3% y 350,2%, respectivamente”. “Si bien es esperable que las importaciones crezcan cuando aumenta la producción local, el ritmo de crecimiento de las compras externas de partes fue mayor al de la producción (+15,6% interanual en el acumulado de vehículos producidos en el primer semestre vs. +23,5%), lo que se traduce en un mayor contenido importado por unidad fabricada.

: esto fue muy marcado fue en autos. El patentamiento de autos nacionales creció 19,3% interanual en el primer semestre, mientras que el de importados se disparó 146,3%, alcanzando el 68,9% de participación de mercado (74,4% en junio), frente al 51,7% del mismo período de 2024 y al 45,9% de 2023. Si bien el crecimiento de los importados es muy acelerado, la participación se acerca más a la relación histórica de un segmento donde, en general, superó el 60%, salvo entre 2022 e inicios de 2024, cuando las restricciones a las importaciones limitaron su presencia. No obstante, la relación todavía se encuentra por debajo del promedio entre 2018 y 2020, cuando la proporción era del orden del 80%, con picos del 84%, por lo que quedaría margen para seguir ampliándose (cabe recordar que en Argentina se fabrican únicamente 4 modelos de autos, sin contar las SUVs: Peugeot 208, Fiat Cronos y Renault Logan y Sandero, que Renault anunció que los discontinuará). En el primer semestre se patentaron 151.057 autos importados, el valor más alto desde 2018 cuando se vendieron 305.405. En el caso de los autos nacionales, los patentamientos llegaron a 68.262, por debajo de las ventas de 2023 (80.165) pero si se excluye ese año atípico por el estricto control a las importaciones, también es el valor más elevado desde 2018 (77.513) para un primer semestre.” Otra manera interesante de ver lo anterior es a través de los modelos de autos más vendidos: mientras que las ventas de autos fabricados localmente como el Fiat Cronos y el Peugeot 208 crecieron 15,5% y 19,1% interanual acumulado hasta julio, autos importados como el Toyota Yaris, el Volkswagen Polo y el Chevrolet Onix crecieron 59,8%, 118,3% y 350,2%, respectivamente”. “Si bien es esperable que las importaciones crezcan cuando aumenta la producción local, el ritmo de crecimiento de las compras externas de partes fue mayor al de la producción (+15,6% interanual en el acumulado de vehículos producidos en el primer semestre vs. +23,5%), lo que se traduce en un mayor contenido importado por unidad fabricada. Crecen las importaciones provenientes de los países asiáticos: aproximadamente el 80% de las importaciones de autos y utilitarios livianos siguen teniendo como origen a Brasil, gracias a los beneficios del Mercosur. No obstante, aunque aún representan una porción reducida (equivalente al 6% de las compras provenientes de Brasil), se observa un fuerte aumento en las importaciones de autos desde China, una tendencia que ya se venía registrando en años anteriores: en el primer semestre, las compras de autos y utilitarios livianos chinos crecieron un 186,9% interanual, a una mayor velocidad que las importaciones desde Brasil (+140,2%).

Qué pasa en el mercado de autopartes

En el caso de las autopartes, el crecimiento de las importaciones provenientes de Asia fue aún más acelerado. A diferencia del comercio de vehículos terminados, el origen de las autopartes es más diversificado debido a que cuentan con un menor arancel extrazona: las compras a Brasil representaron el 36,4% del total en el primer semestre, con un aumento del 17,9% interanual. Sin embargo, ese ritmo fue menor al registrado por países asiáticos: las importaciones desde Tailandia crecieron 31,3%, desde Japón 24,5% y desde China un notable 180,4%. Tailandia (con una participación del 16,6%) y Japón (7,8%) ya ocupaban el segundo y tercer lugar entre los principales proveedores de autopartes. Lo más destacado fue el avance de China, que pasó del sexto lugar en 2024 al cuarto, con una participación del 7,5% del total importado.