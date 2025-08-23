Volkswagen alcanza un nuevo hito de producción de autos en la región

Volkswagen Brasil alcanzó la marca de 26 millones de unidades producidas hace cuatro meses (abril, mayo, junio y julio de 2025) con el Polo, el auto de pasajeros más vendido del país y líder absoluto de ventas en todos los segmentos. Esto se da en un contexto donde el Polo celebró sus 50 años a nivel mundial.

"Las operaciones de Volkswagen en Brasil son fundamentales para la estrategia global de la marca y las más grandes de Sudamérica. Sudamérica es el tercer mercado más grande de Volkswagen a nivel mundial, solo superado por China y Alemania, y fue la región de mayor crecimiento este año (enero-julio), con un incremento del 21,4%, lo que representa el 11% del volumen global. La compañía atraviesa un momento excepcional, con inversiones de 20 mil millones de reales y una ofensiva de 21 lanzamientos hasta 2028, lo que marca el inicio de una nueva era de hibridación en la región", afirmó Alexander Seitz, presidente ejecutivo de Volkswagen Sudamérica.

"Pocas marcas en el mundo tienen el privilegio de celebrar la producción de 26 millones de vehículos. Con esta sólida cifra, Volkswagen Brasil es el mayor fabricante de automóviles del país, representando más de una cuarta parte de los 100 millones de vehículos fabricados por el sector brasileño. A lo largo de sus 72 años de historia, Volkswagen siempre ha estado comprometida con la evolución de la industria y el desarrollo económico brasileños, creando empleos y destacándose por su innovación y espíritu pionero. Queremos seguir creando sueños y creciendo con Brasil y los brasileños", afirmó Ciro Possobom, presidente y director ejecutivo de Volkswagen Brasil.

El hito de 26 millones de unidades incluye la producción en las tres fábricas de automóviles de Volkswagen Brasil: Anchieta (en San Bernardo do Campo, SP, inaugurada en 1959, la primera fábrica de Volkswagen fuera de Alemania), Taubaté (SP, inaugurada en 1976) y San José dos Pinhais (PR, inaugurada en 1999), con motores fabricados en la unidad de San Carlos (SP, inaugurada en 1996).

En SUV, el segmento de mayor crecimiento y principal en el país, Volkswagen es líder con el nuevo T-Cross (el SUV más vendido en Brasil, con 53.551 unidades vendidas de enero a julio de 2025) y con toda su familia "SUVW", la línea más completa de Brasil, formada por el nuevo T-Cross, Tera, Nivus, Nivus GTS, Taos y Tiguan, que suman 98.325 unidades vendidas este año (ene-jul).

Los modelos más exportados por Volkswagen en 2025 (enero-junio) fueron el Polo (22.893 unidades), Saveiro (11.906), Volkswagen T-Cross (9.860) y Nivus (8.732).

El Volkswagen Polo lidera el segmento hatchback en Brasil y, además, es el auto de pasajeros más vendido del país en lo que va de año, con 70.156 unidades vendidas (enero-julio). Además, el Polo ha sido el líder absoluto de ventas en todos los segmentos durante cuatro meses consecutivos (abril, mayo, junio y julio).

Por otra parte, el nuevo Virtus lideró el segmento de sedanes compactos en febrero, junio y julio y ya ha vendido 21.036 unidades este año (enero-julio).

Julio fue un mes histórico para las ventas de Volkswagen: con 41.629 unidades matriculadas, la marca logró su mejor mes en más de 10 años. Este resultado demuestra la solidez y competitividad de la línea de productos actual de VW, que también alcanzó en julio de 2025 su mayor cuota de mercado minorista (16%) desde 2021. Con su segundo liderazgo en el mercado brasileño firmemente consolidado, Volkswagen ya ha vendido 227.020 unidades en el país este año (enero-julio).

Volkswagen Polo Comfortline Volkswagen Polo

Volkswagen es el mayor exportador del sector automotor brasileño

Además de su éxito de ventas en Brasil, Volkswagen también es el mayor exportador del sector automotor nacional, con más de 4,3 millones de unidades vendidas desde 1970. Este año, la marca reanudó las exportaciones a África (Camerún, Costa de Marfil, Ghana, Madagascar, Ruanda y Senegal) e inició las exportaciones del Tera a América Latina, el último lanzamiento de la firma en la región.

Los principales mercados de exportación de Volkswagen Brasil este año (enero-julio) fueron Argentina (35.580 unidades), México (16.090) y Colombia (6.740). Los demás mercados de exportación en Latinoamérica fueron Aruba, Bolivia, Chile, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Martín y Uruguay.

Con 67,697 unidades exportadas en 2025 (ene-jul), Volkswagen incrementó sus envíos en un 45%, en comparación con el mismo periodo de 2024 (ene-jul).