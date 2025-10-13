"Mi hijo asesinó cruelmente": rompió el silencio la mamá de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio
Estrella Lautra Varela reveló nuevos detalles sobre su hijo y sobre la relación de Pablo con su expareja.
Este lunes, la mamá de Pablo Laurta, el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50), rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre su hijo y sobre la relación de Pablo con su expareja.
“Mi hijo asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto”, sentenció Estrella Lautra Varela, en diálogo con A24. “Hoy mi nieto está solo en el mundo. Estoy deshecha. No puedo creer que yo haya parido a un asesino. Esto es desgarrador, mi nieto es todo”, agregó entre lágrimas.
La mujer contó que ayer se enteró del crimen y que lo primero que pensó fue que su hijo se había matado. “Mi hijo no estaba bien. Estuvo arrestado por desacato, y antes yo pedí que no lo soltaran. Siempre pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica”, indicó, al recordar los antecedentes de violencia.
Cómo era la relación entre Pablo y Luna
Según relató, en enero de 2024, Laurta violó la restricción perimetral que tenía vigente. “Mi hijo no aceptaba que Luna se hubiese ido. Empezó a generar odio hacia ella y hacia la suegra”, sostuvo.
Estrella también reveló que hacía años no tenía vínculo con él: “Yo no tenía contacto con mi hijo desde 2010. Con él hablé por última vez hace 15 días y lo noté muy alterado”.
Respecto a la relación entre su hijo y la víctima, la mujer fue contundente: “Luna me dijo que Pablo no la dejaba salir. Le prohibió hablar conmigo. Aun así, yo tenía un buen trato con ella. A Luna le mandaba dinero. Las abuelas hablábamos en secreto”. A su vez, recordó a Luna como una “mamá muy presente”.
Por último, Estrella expresó su mayor temor: “Temo que mi nieto me reproche por el padre. ¿Cómo se le explica a un niño esto tan terrible?”. Y sobre su hijo, sentenció: “No pienso ir a ver a mi hijo. Mi hijo es un asesino. Mató a dos mujeres por odio. Le diría que es un asesino, no lo críe para eso”. Y concluyó: “Espero para mi hijo perpetua, que no salga”.