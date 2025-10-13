"Mi hijo asesinó cruelmente": rompió el silencio la mamá de Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio

Este lunes, la mamá de Pablo Laurta , el principal acusado por el doble femicidio de Luna Garnier (24) y Mariel Zamudio (50) , rompió el silencio y reveló nuevos detalles sobre su hijo y sobre la relación de Pablo con su expareja.

“ Mi hijo asesinó cruelmente a la mamá y a la abuela de mi nieto ”, sentenció Estrella Lautra Varela, en diálogo con A24. “ Hoy mi nieto está solo en el mundo . Estoy deshecha. No puedo creer que yo haya parido a un asesino. Esto es desgarrador, mi nieto es todo ”, agregó entre lágrimas.

La mujer contó que ayer se enteró del crimen y que lo primero que pensó fue que su hijo se había matado. “Mi hijo no estaba bien. Estuvo arrestado por desacato, y antes yo pedí que no lo soltaran. Siempre pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica”, indicó, al recordar los antecedentes de violencia.

Según relató, en enero de 2024, Laurta violó la restricción perimetral que tenía vigente . “Mi hijo no aceptaba que Luna se hubiese ido. Empezó a generar odio hacia ella y hacia la suegra”, sostuvo.

Estrella también reveló que hacía años no tenía vínculo con él: “Y o no tenía contacto con mi hijo desde 2010. Con él hablé por última vez hace 15 días y lo noté muy alterado ”.

Respecto a la relación entre su hijo y la víctima, la mujer fue contundente: “Luna me dijo que Pablo no la dejaba salir. Le prohibió hablar conmigo. Aun así, yo tenía un buen trato con ella. A Luna le mandaba dinero. Las abuelas hablábamos en secreto”. A su vez, recordó a Luna como una “mamá muy presente”.

Por último, Estrella expresó su mayor temor: “Temo que mi nieto me reproche por el padre. ¿Cómo se le explica a un niño esto tan terrible?”. Y sobre su hijo, sentenció: “No pienso ir a ver a mi hijo. Mi hijo es un asesino. Mató a dos mujeres por odio. Le diría que es un asesino, no lo críe para eso”. Y concluyó: “Espero para mi hijo perpetua, que no salga”.