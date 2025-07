El lado B de Las Leñas: las historias de quienes trabajan en el centro de esquí

Aunque la mayoría prefiere no detallar cifras, muchos trabajadores coinciden en que la propuesta económica resulta conveniente, no solo por los ingresos, sino también por los beneficios de alojamiento y entorno.

LAS LEÑAS VICTOR Y SU ESPOSA Víctor y Camila, el matrimonio que se conoció trabajando en Las Leñas y tiene dos hijos pequeños. Marcos Garcia / MDZ

Historias que nacen al pie de la montaña

Víctor trabaja en Las Leñas desde 2010. Actualmente, está a cargo de Leñitas, el restaurante de pastas estilo italiano que funciona en la base. En su relato se cruzan vocación, trabajo estacional y una historia de vida que se tejió en la montaña. “Vine por primera vez como turista en un día gratuito para mendocinos y me quedé fascinado con el snowboard. No tenía medios para venir como visitante, así que se me ocurrió trabajar acá para poder esquiar. Lo logré con el tiempo”, cuenta.