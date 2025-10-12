¡Se acabó! Quién es la destacada modelo que anunció la separación definitiva de su pareja
Una modelo y un abogado le pusieron punto final a su extensa relación tras más de una década juntos y un hijo en común.
Luli Fernández comunicó en las últimas horas el final de su relación de pareja con el abogado Cristian Cúneo Libarona. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja mantuvo un vínculo de casi catorce años, fruto del cual nació su hijo, Indalecio.
La separación de Luli Fernández en las redes
El anuncio se realizó a través de sus plataformas digitales, donde la modelo eligió compartir un extenso y emotivo descargo. En su texto, la modelo recordó sus inicios: "Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’". Subrayó que él era la persona con la que soñaba formar una familia, describiéndolo como "un hombre bueno, leal, simple y amoroso".
El tiempo que compartieron estuvo marcado por el crecimiento y la llegada de un hito fundamental en sus vidas: su hijo Indalecio. La actriz enfatizó que convertirse en padres de Indalecio fue "sin dudas, lo más increíble que nos pasó".
Sin embargo, el paso del tiempo también trajo consigo una transformación en el vínculo, tal como lo explicó la propia Luli. De forma honesta, se refirió a un cambio que se gestó de manera silenciosa en la dinámica de la pareja: "En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja".
Finalmente, la expareja llegó a un acuerdo y tomó la determinación de separarse. Luli Fernández confirmó el desenlace con un mensaje de madurez y afecto, revelando que "Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja".