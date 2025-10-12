¡Se acabó! Quién es la destacada modelo que anunció la separación definitiva de su pareja

Una modelo y un abogado le pusieron punto final a su extensa relación tras más de una década juntos y un hijo en común.

La modelo confirmó la separación a través de una emotiva publicación en Instagram. / Archivo MDZ

Luli Fernández comunicó en las últimas horas el final de su relación de pareja con el abogado Cristian Cúneo Libarona. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la pareja mantuvo un vínculo de casi catorce años, fruto del cual nació su hijo, Indalecio.

La separación de Luli Fernández en las redes luli fernandez y marido (1) Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona, el fin de una etapa en buenos términos. Archivo MDZ El anuncio se realizó a través de sus plataformas digitales, donde la modelo eligió compartir un extenso y emotivo descargo. En su texto, la modelo recordó sus inicios: "Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’". Subrayó que él era la persona con la que soñaba formar una familia, describiéndolo como "un hombre bueno, leal, simple y amoroso".

El tiempo que compartieron estuvo marcado por el crecimiento y la llegada de un hito fundamental en sus vidas: su hijo Indalecio. La actriz enfatizó que convertirse en padres de Indalecio fue "sin dudas, lo más increíble que nos pasó".

luli fernandez y marido La pareja compartió casi 14 años de amor antes de ponerle punto final a la relación. Archivo MDZ Sin embargo, el paso del tiempo también trajo consigo una transformación en el vínculo, tal como lo explicó la propia Luli. De forma honesta, se refirió a un cambio que se gestó de manera silenciosa en la dinámica de la pareja: "En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja".