Tragedia el Día de la Madre: un hombre se ahogó con un pedazo de carne y murió en un asado familiar

Mientras miles de familias argentinas festejan el Día de la Madre este domingo, en el departamento de Guaymallén, un hombre murió en frente de sus familiares mientras preparaba el asado para compartir con sus seres queridos. La víctima se ahogó con un pedazo de carne en medio de la juntada familiar que organizó en su casa.

El hecho se registró a minutos de las 15, en el distrito de Villanueva, Guaymallén, cuando la hermana del fallecido alertó a las autoridades por medio de la línea de emergencias 911.

El relato de la familia Según el relato que la familiar del fallecido dio a los efectivos, cuando la familia se disponía a comenzar a comer todos juntos, el hombre probó un pedazo del asado que estaba cocinando, y es este mismo el que se atoró y comenzó a ahogarlo.

La reconstrucción marcó que poco a poco le empezó a faltar el aire hasta que se desvaneció en frente a sus allegados.

Los trabajos para reanimarlo y el trágico final en Guaymallén Al lugar, llegaron efectivos de la Comisaría Novena y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes se encontraron con un hombre de 29 años tendido en el suelo. Por ende, estos últimos efectuaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la víctima de ahogamiento por aproximadamente 30 minutos.